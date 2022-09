Zdroj: ABF

Pokud souhlasíte s názorem, že domov je jediným místem, které by mělo být perfektní, nenechte si ujít specializovaný veletrh. Na jedné adrese objevíte spoustu tipů na dárky, dekorace do bytu a další milé i užitečné interiérové doplňky.

Veletrh For Decor & Home se soustředí do dvou výstavních hal, aby vám nabídl dostatek inspirace. Těšte se nejen na podzimní a zimní dekorace do interiéru i exteriéru, ale také na keramiku, sklo a porcelán, bytový textil, pomůcky do kuchyně a mnoho dalších radostí. Přijďte se seznámit s aktuálními trendy nebo si rovnou něco hezkého pořiďte. Součástí veletrhu je také floristická výstava Vánoční trendy 2022.

Veletrh nabízí spoustu inspirace pro každého, kdo si chce zkrášlit svůj domov Autor: ABF

Kdy: 8. až 10 září 2022, od 10 do 18 hodin

Kde: Na výstavišti PVA EXPO Praha v pražských Letňanech (pěšky je to kousek od metra C)

Bonus: Vstupenky si lze objednat předem online s výraznou slevou.

