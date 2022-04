Zdroj: Shutterstock

Velikonoce jsou o tradicích, kraslicích, pomlázce, dobrém jídle a setkávání se s rodinou, ale to všechno si můžete užít někde venku. Proč sedět doma, když jaro se už dávno přihlásilo o slovo?

Hledejte maximální kraslice

Zábavné Velikonoce s charitativním přesahem plánují v Hluboké nad Vltavou. Vyberte si jednu ze tří tras nebo projděte všechny a hledejte obrovské asi metrové kraslice, které odekorovali nejen profesionální výtvarníci, ale třeba i děti z mateřské školy. Na každé trase, jež bude k dispozici až do 29. května, si ještě zahrajte kuličky. Nebo zkuste rodinnou hru (od 15. 4. do 17. 4.), kdy budete postupně vyplňovat křížovku na mapce kraslic podle toho, co uvidíte na obřích vejcích. Mapka je k dostání v knihkupectví Olgy Trčkové ve Zborovské ulici a v restauraci Schneck. A pak si třeba vytočíte něco milého na kole štěstí. Velikonoce na Hluboké jsou zároveň charitativní akcí, více se dozvíte zde.

Proč sedět doma, když můžete v Hluboké nad Vltavou hledat obří kraslice? Autor: Hope4you.cz

Jarmarky a tradice

V sobotu 16. 4. selský dvůr U Matoušů v Plzni slibuje speciální velikonoční nadílku. Kromě komentovaných prohlídek boleveckého stavení vás čeká například ukázka a výuka pletení pomlázek. Na sobotu plánují jarmark také v Luhačovicích, před poštou a před Elektrou (v Elektře proběhnou i ukázky lidových řemesel). A jak se slavily svátky jara dříve, to se dozvíte například ve skanzenu Veselý Kopec, v památkové rezervaci Betlém Hlinsko nebo v kouřimském skanzenu.

Co se děje na zámcích

Na třeboňském zámku v jižních Čechách připravují od 15. 4. květinovou výstavu Amarylis ve světě kávy a čokolády na prohlídkové trase B (soukromá schwarzenberská apartmá). A o Velikonocích si můžete projít rovněž trasu A, ta vás provede rožmberskými renesančními interiéry. Zámek v Lysicích (okres Blansko) rovněž láká na velikonočně vyzdobené prostory, chybět nebude ani vůně perníků a aktuálně tady můžete vidět ještě výstavu koláží Marie Jiráskové na téma Domácí štěstí. Na raduňském zámku, vzdáleném jen několik kilometrů od Opavy, se zaměří nejen na místní velikonoční zvyky posledních majitelů, Blücherů z Wahlstattu, ale také vás seznámí se zahraničními, zejména anglickými a německými.

Kde se nezastavíte

Zábavní a poznávací centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem se o svátcích jara nezastaví a vy s ním. Kromě tradičních aktivit si děti můžou vyzkoušet rytířské hry nebo se povozit na koních a v bryčce, s dospělými omrknout průvod v krojích a vůbec zdejší Horáckou vesnici (repliky staveb z 19. století, každá je věnovaná jednomu tradičnímu řemeslu). Nebo se podívat na oslíky, které centrum nedávno zachránilo před jatkami.

V zábavním a poznávacím centru Eden si třeba pohladíte i oslíky Autor: Centrum Eden

Další radosti

Plavby na velikonočně nazdobených lodích chystají na Máchově jezeře od pátku do pondělí. Nastupuje se na několika místech, například v Doksech ve 13 a v 15 hodin, plavba potrvá půl hodiny. Spojit svátky s pohybem chce Stezka korunami stromů Krkonoše, poblíž Janských Lázní. Kromě hezkých výhledů na jejím vrcholu děti čekají výtvarné dílny, můžou se naučit plést pomlázku nebo zdobit kraslice, a dospělé třeba potěší vaječný likér. Na zámek ve Valticích jistě zamíří milovníci vína, v sobotu i v neděli zde proběhne degustace vín VOC Valtice, poslechnete si cimbálovku nebo uvidíte historické kostýmy. Navíc v sobotu proběhne tradiční akce Otevřené sklepy, což je synonymum pro návštěvu asi dvaceti vinných sklepů a vinoték s degustací vín. Hlavně na zdraví!