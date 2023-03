Zdroj: Shutterstock

Jaro je všude kolem nás a tulipány ve váze prostě musí být. Ale proč jenom ve váze, tulipány klidně naaranžujte do zavařovačky, kterou zapíchnete do středu kapusty. Tento a další neobvyklé tipy na nádoby na jarní květiny si můžete vyrobit sami.

Ovšem pokud si myslíte, že velkou parádu lze připravit i z neživých rostlin, máte pravdu:

Jaro v kapustě

Mrkněte na fotografii, zdá se, jako kdyby jarní kytice vyrůstala přímo z náruče velkých zelených listů. Stačí, když kapustu dole seříznete, aby dobře stála, a do středu hlávky vyhloubíte nožem otvor na vyšší zavařovačku tak, aby ji okolní listy zakryly. Do nádoby nalijte vodu a pak vložte nejen tulipány.

Zkumavky v dřevěných plátech

Super nápad: dva dřevěné disky "drží" zkumavku místo vázy

Kdo má zahradu, ten si kulaté disky ze dřeva snadno odřízne, a my ostatní se spolehneme na kamarády nebo na obchod, v němž jsou k dostání. Důležité: zkumavka má dřevo převyšovat asi o jednu třetinu. Aby dobře držela, přilepte ji tavnou pistolí na vnitřní střed jednoho disku ideálně tak, že dno zkumavky zůstane v rovině hrany dřeva. Z druhé strany přilepte další plát dřeva. "Vázu" postavte na stůl a ověřte si její stabilitu. Je to v pořádku? Pak vyplňte prostor mezi dřevem a zkumavkou suchým mechem. Dolepte skořápku nebo vajíčko, zapíchněte pírko a zkumavku naplňte vodou. Přidejte pár drobných jarních květinek a vodu jim často doplňujte, prostor zkumavky není nijak velký a jarní květinky dost pijí.

Vázičky ze skořápek s drátěnými nožkami

Podle toho, kolik chcete váziček, si odpočítejte skořápky a délku drátků. Drátek odměřujte podle průměru konkrétního vejce - smotejte ho do kolečka a to obmotejte kolem celého obvodu. Postupně po obvodu z drátku vytvořte čtyři nožky. Nejprve je nechte rovné, a až drátkový stojánek ukončíte, pomocí malých kleštiček nožky doohýbejte do tvaru paciček. Vyzkoušejte stabilitu stojánku a případně nožky upravte. Skořápky pomocí injekční stříkačky naplňte vodou a vložte do nich malé jarní květinky.

Zahrádka z plat od vajíček

Záleží jen na vás, nakolik svou zahrádku na stole nebo na skříňce zaplníte. Je v ní spousta místa. Jak na to? Ze dvou plat vyřízněte 4 pruhy, kde jsou vedle sebe dvě řady pro vejce. Oba konce pruhů seřízněte tak, aby další pruh zapadl do dvou krajních prohlubní pro vejce. Slepte je do jedné řady. Po zaschnutí řadu stočte do kruhu, krajní prohlubně vsaďte do sebe a slepte. Horní řadu výstupků zmáčkněte k sobě a ob jeden k sobě stěnami slepte.

Z dalšího plata vyřízněte část s 5 x 5 prohlubněmi, vznikne čtverec. Pak z každého rohu čtverce odstřihněte jednu prohlubeň (čili po obvodu má čtverec vždy 3 prohlubně). Následně ještě vyřízněte prohlubeň ve středu se 4 výstupky a vnitřek upravte dokulata.

Horní díl nasaďte na spodní a v místě, kde se dotýkají, je slepte. Budete muset spodní díl upravit a přizpůsobit vrchnímu, abyste měli větší styčnou plochu obou dílů.

Na tác postavte doprostřed květináč s kytkou, například maceškou, a na něj nasaďte hotový „záhonek“. Květináč volte takové velikosti, aby se záhonek o něj vevnitř opíral. Nezapomeňte přidat ještě podmisku, voda by plata rychle rozmočila. Do skořápek od vajec dejte malé rostlinky a cibuloviny (modřence, krokusy nebo mini narcisky) a „vysaďte“ je do „záhonku“. Do dalších míst můžete dát křepelčí vajíčka, mech, řeřichu, proutky kočiček, rozkvetlou větvičku třešně... Skořápky slouží jako malý květináček nebo vázička.

