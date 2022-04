Zdroj: decoDoma

Letošní svátky jara budou jiné než dříve jen za předpokladu, že si je budete chtít náležitě užít. A to v první řadě předpokládá méně se stresovat vymýšlením velikonočního menu, raději si hezky nazdobte byt. Ostatně máte na to nejvyšší čas.

Klasika vítězí

Přestože dnes můžete mít doma všechno možné a kraslice vám dokáže nadělit třeba opice nebo velbloud (ano, i to se prodává), klasika vítězí. Naštěstí. Dekorace mláďátek stále frčí, proto by ani letos neměla chybět, nicméně báječně může vypadat dokonce i slepice. Pokud si myslíte opak, podívejte se do naší fotogalerie. Druhým atributem jsou vejce v mnoha podobách, necháváme na vás, čemu dáte přednost, plus přidáváme tip na netradiční zdobení ve stylu shabby chic, najdete ho zde. A do třetice přidejte květinové aranžmá či velikonoční věnec a samozřejmě osení, ovšem i to lze nahradit moderní verzí, microgreens. Zkusíte to letos?