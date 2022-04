Zdroj: Shutterstock

Velikonoční nádivce se říká hlavička, protože dříve se do ní přidávalo maso, jež se obíralo z telecí hlavy. Ale ať už ji nazvete jakkoliv, podstatné je, aby vám chutnala. Co ji pozvedne do nebeských výšin?

Jednoduché, přesto účinné

Dříve se používalo maso z mláďat (telecí, jehněčí), dnes je běžné uzené, někdo zase nedá dopustit na vařené drůbeží. Pokud budete používat vařené maso, třeba i jen část, vývar využijte pro namáčení housek či rohlíků, případně toastového chleba či veky.

Pečivo má být asi dva dny staré, a kdyby nebylo, po nakrájení ho nechte opravdu pořádně proschnout, nebo ho krájejte den předem. Když ho posléze zalijete tekutinou, hned se do něj nevsákne a nevznikne „břečka“.

Zajděte si na mladé čerstvé kopřivy, natrhejte si také česnek viniční (nahradí pažitku) nebo medvědí, přidejte třeba i popenec. Nebo si v obchodě kupte mladý špenát, pažitku, petrželovou nať. Dotunit chuť pomáhá i částečný podíl libečku. „Lupením“ nešetřete, nebojte se přidat na 2 díly masa 1 díl zeleného.

Poměr maso–pečivo není striktně daný, upravuje se na míru chutím strávníků.

Část mléka lze nahradit smetanou. Praktická je i kombinace vývaru a mléčné složky.

Žloutky a bílky zpracujte odděleně. Našlehaný sníh z bílků přidaný do směsi před pečením přispěje k její nadýchanosti.

Kopřivami nemusíte šetřit a trhejte mladé listy. Autor: Shutterstock

Suroviny: 1 kg uvařeného uzeného masa, asi 600 g pečiva, 500 g zelených listů, 250 až 280 g másla, 13 až 14 vajec, 800 až 1000 ml vývaru nebo mléka, sůl, pepř, muškátový ořech

Postup: Nakrájejte starší pečivo, nechte ho ještě hodinku dvě doschnout. Uvařené maso pokrájejte na kostičky, nasekejte zelené bylinky. Kdybyste jich měli příliš, zmenšit objem a podpořit chuť pomůže blanšírování. Utřete máslo se solí, potom postupně vmíchávejte žloutky, a znovu třete. Pečivo prolijte mlékem či vývarem (ideálně už dokořeněným), promíchejte, přidejte maso, zelené listy, máslo se žloutky, znovu promíchejte. Místo vařečky klidně použijte čisté ruce. Zapněte troubu na 180 °C. Vyšlehejte sníh z bílků a vařečkou nebo lžíci ho zapracujte do směsi, kterou přendejte do většího pekáče vyloženého pečicím papírem. Pečte asi 45 až 50 minut, troubu vypněte, nechte několik minut doběhnout. Jako přílohu uvařte brambory.

