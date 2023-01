Zdroj: Shutterstock

Do obývacího pokoje si chci pořídit novou opravdu velkou televizi. Mezi gaučem a stěnou jsou dva a půl metru místa. Jaký největší rozměr je pro mě vhodný, abych na obraz dobře viděl, neviděl obrazové detaily a nebyl jak na tenise?

Trendem posledních let jsou televizory s větší úhlopříčkou. Obvyklým standardem je velikost 50 a 55 palců, přičemž platí, že tyto televizory nejsou o mnoho dražší než ty s menší úhlopříčkou. Výjimkou nejsou ani obří 75palcové televize. Pokud si mohu dovolit aktuální osobní postřeh: nedávno jsem si pořídil 65palcový televizor a třebaže jsem první tři dny byl překvapen z jeho velikosti, čtvrtý den mi přišla jeho velikost optimální.

Úhlopříčka (vzdálenost od levého spodního rohu obrazovky k pravému hornímu rohu) se udává v palcích. Velikost tak stačí vynásobit koeficientem 2,54 a dostanete velikost uhlopříčky v centimetrech.

Ve vašem konkrétním případě – tj. vzdálenost od obrazovky 2,5 metru – lze doporučit televizor velký 60 nebo 65 palců. Větší úhlopříčka by znamenala snížený komfort při sledování. Obecně platí, že v malých bytech, kdy je vzdálenost od obrazovky do dvou metrů, by velikost televizoru neměla překročit 50 palců (uhlopříčka 127 centimetrů). Pro skutečně obří televize s úhlopříčkou nad 75 palců (190 cm) už je nutná vzdálenost od obrazovky minimálně tři metry.

Odpovídal šéf marketingu televize Telly Jan Schöppel