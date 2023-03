Zdroj: Roman Mlejnek

Majitel plánoval nový domov pro svoji rodinu, vlastnil pozemek a k němu dokonce i projekt domu. Jelikož měl ale jisté pochybnosti, rozhodl se, že osloví ještě další architekty, aby připravili jiný návrh, který by situaci vyjasnil. Jenže architekti ze studia Dobrovolný architekt majitele přesvědčili, že jeho rodinné sídlo by se mnohem lépe vyjímalo na větším pozemku, který majitel také vlastní, kde lze lépe odclonit sousedy, vytvořit soukromí, a navíc jsou odtud krásné výhledy do kraje, dokonce ideálně podle světových stran. „Měli jsme výhodu, že díky původnímu projektu už majitel prošel cestou návrhu domu, takže přesně věděl, jaké chce místnosti, v jaké návaznosti a jak mají být zhruba velké. To celý proces významně urychlilo,“ vzpomíná architekt Petr Dobrovolný. „Na nás tedy bylo zejména vymyslet tvar, podobu domu, umístění a detaily interiéru.“



Jakoby na vršku

Majitel potřeboval abnormálně velkou garáž, takže bylo třeba vymyslet, jak takovou velkou hmotu nenápadně zakomponovat do budovy. „Vzhledem k velikosti garáže jsme se rozhodli nejnižší podlaží vily umístit pod zem, respektive ho částečně zahrnout zeminou, aby budova nepůsobila příliš mohutně,“ vypráví architekt. Z pohledu ze zahrady tak vila působí, jako by stála na kopečku, z jiných stran je nejnižší patro se vstupy, garážovými vraty a adekvátními příjezdovými cestami vidět. Do rozlehlého suterénu se navíc kromě dostatečného místa pro parkování pohodlně vešly velké skladovací prostory, technologické zázemí domu i bazénu a tělocvična s prosklenými dveřmi do zahrady.

Jezírko jako bazén

Přízemí má půdorys písmene L a skýtá prostor pro společný život rodiny. V jednom křídle jsou obytné místnosti, ve druhém sauna a krytý bazén. Obytné křídlo má ještě druhé podlaží s ložnicemi. Místo mezi křídly vyplňuje velká terasa diagonálně zakončená altánem, který nemá stejnou orientaci jako části domu, ale je vůči nim nakoso. „Jednak jsme tímhle řešením altán otočili k nejhezčímu výhledu a jednak tvarová nepravidelnost dotváří kompozici, dodává jí určitou energii,“ vysvětluje architekt. Směrem do zahrady sousedí s obytným křídlem, terasou a altánem koupací jezero. Hladina jako by téměř dosahovala prosklených oken a dveří. „Tak jsme to zamýšleli. Chtěli jsme, aby dům jako by vyrůstal z jezera,“ říká Petr Dobrovolný a vysvětluje i zvláštní označení vodní plochy: „Původně mělo být jezírko přírodní s koupací částí, proto jsou v něm mělčiny a různé úrovně hloubek, jenže když majitel zvážil náročnost údržby a dosažitelnou kvalitu vody, rozhodl se raději pro bazénovou technologii.“

Chcete vidět víc? Další informace a fotografie najdete v květnovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází 18. dubna.