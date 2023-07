Zdroj: Tchibo

Máte vlastní zahradu a přemýšlíte o úpravě? Možná do ní zapadne návrh venkovní kuchyně. Fenomén domácího vaření zažívá rozkvět a venku zaručeně lépe chutná.

Na začátku si rozmyslete, zda stojíte skutečně o celou kuchyni, nebo si vystačíte s vychytaným grilem. Ale v obou případech vás vaření venku bude stoprocentně bavit.

Chcete inspiraci? Tady jí najdete spoustu:

Nejprve teorie

Zvažte místo, kde bude venkovní kuchyně stát. Kouř by neměl směřovat na sousedův pozemek, navíc je vhodné kuchyni otevřít do zahrady, kvůli výhledu. A pak řešte, co bude kuchyně obsahovat. Přivézt další gril na kolečkách není problém, ale pokud byste zatoužili například po peci na chleba, čeká vás větší zásah. Ten se navíc dotkne komína. Kromě výběru stavebního materiálu promyslete, jak vyřešíte vodu a zda budete potřebovat elektřinu. Neopomeňte ani stavební povolení či oznámení, zjistěte si, zda ho skutečně potřebujete.

A teď prakticky

Z materiálů se nejčastěji dává přednost zdivu. Někomu se zamlouvají cihly, jiný zvolí tvárnice, další kámen. Například pískovec s vysokým obsahem křemene výborně akumuluje teplo. Střechu vybírejte s ohledem na základní stavební materiál - často se používá dřevo, bát se netřeba ani pálených tašek, břidlice a jiných. Rovná a pevná podlaha se zpravidla buduje z kamene, keramické dlažby, betonu, případně z kompozitního materiálu.

Budete-li používat hlavně grily nebo spotřebiče na elektřinu či plyn, nepotřebujete komín. Kouzlo živého ohně se však těžko nahrazuje, takže se nelze divit, pokud na něm trváte. Součástí kuchyně mohou být krb, pec, udírna nebo třeba i sporák s litinovým tálem. Ohniště se pak svádějí do jednoho komína, který se musí vhodně dimenzovat. Nelze teoreticky říci, jak by měl být vysoký, široký či jakého tvaru, aby dobře odvedl spaliny za každého počasí. To je třeba propočítat s ohledem na konkrétní požadavky.

Voda, základ vaření

Pokud bude zahradní kuchyně situovaná dál od domu, vyplatí se přivést vodu. Kuchyni lze napojit na takzvanou letní vodu, vodovodní trubky stačí zakopat mělce do země. Ani není třeba lámat si hlavu s přívodem teplé vody, studenou ohřeje elektrický průtokový ohřívač. Jen na zimu musíte celý systém vypustit, aby trubky nepotrhal mráz.

Pro odvod odpadní vody rovněž potřebujete vodovodní trubky, nicméně i to se dá zjednodušit. Vodu, kterou jste používali pro mytí zeleniny, lze odvést do záhonů jako závlahu. Znečištěnou tekutinu, v níž plavou mycí přípravky, zbytky jídla nebo tuky, zlikvidujte, v ideálním případě ji odvádějte do kanystru a vylijte doma.

Architektka Jana Nádravská navrhla kovový ponk s deskou z dubové spárovky, do kterého se vložil dřez. Vaří se na grilu a na elektrické dvojplotýnce a pro odpočinek se využívá stará sedačka a režisérská křesla Autor: Nadravska.cz

Jak naložit s elektřinou

Pokud používáte v kuchyni dřevo, k vaření elektřinu nepotřebujete. Jenže možná byste chtěli venku ledničku, zvažujete i varnou desku či rychlovarnou konvici. Málokdo stojí o to sedět pozdě večer potmě a solární zdroje vše nezvládnou. A kdo by rád na zahradě pobýval i v chladnějších dnech, ocení mobilní topidla a možná i vytápěnou podlahu. Pak se elektřina musí přivést a napojit na vlastní rozvaděč.

Rovněž dbejte na oddělené jističe, tedy samostatný na chladničku, pak na osvětlení, dále na tepelné zářiče a případně i vytápění podlahy a ostatní elektro zdroje, například spotřebiče. Do jaké hloubky položit kabely, na jaké lože a jak je vhodné trasu vedení označit, to už jsou otázky pro elektrikáře. Elektrické přípojky musí odpovídat normě pro použití ve venkovním prostředí a mít zvýšené krytí, tedy IP 65. A kde je elektřina, nesmí do kuchyně zatékat.

Modulové krasavice

Zahradní kuchyně může mít více tváří. Do exteriéru se prodávají modulové nábytkové skládačky poskládané vašim požadavkům na míru. Včetně třeba indukce, skleníku na bylinky nebo barového pultu. Přitom se vyplatí zohlednit obvyklý pracovní postup jako v kuchyni v interiéru. Například pokud chcete nejčastěji grilovat a méně vařit, dává smysl postavit kuchyňský modul s grilem doprostřed.

Perfektně fungují i mobilní varné vozíky suplující menší kuchyni rovněž založené na principu modularity, jen jsou menší. Stejně dobře může posloužit starší, v interiéru už nepoužívaný nábytek. Anebo nový. Doporučujeme alespoň některé skříňky opatřit dvířky a zámky, abyste zamezili přístupu všudypřítomných hlodavců.

Díky absenci střechy budete nebi blíž, na druhou stranu vás omezí rozmary počasí. Což se dá do jisté míry řešit například stínicí plachtou nebo ještě lépe situováním venkovní kuchyně na krytou či polokrytou terasu.

Od grilu po ohniště

Pokud nechcete budovat kuchyni, centrum vaření dokáže zastoupit dobře vybavený gril. Nejlépe s poklopem, který v podstatě vytváří efekt horkovzdušné trouby a upečete v něm i koláč nebo chleba. Mnohé přístroje disponují také varnou plotýnkou. Například pro přípravu příloh, dále vyměnitelnými díly (místo části grilovací mřížky dáte pizza kámen, sendvičovač, wok pánev, stojan na drůbež a jiné). Další grily zase doplňuje udírna nebo malá pec, ale ty si lze pořídit rovněž samostatně. Zajímavou alternativu nabízí velké grilovací ohniště s mnoha doplňky, abyste na něm nachystali třeba i pizzu nebo mohli rožnit.

Zkrátka kdo chce vařit na zahradě a užívat si přitom společnosti rodiny nebo přátel, prostor si najde.

Tento článek jste mohli objevit v časopisu DŮM & ZAHRADA, číslo 6/2023.