Zdroj: Tchibo

Venkovský styl evokuje pocit, že se čas zastavil a svět je v pořádku. Podobnou atmosféru se snažíme navodit zpravidla na našich víkendových adresách, ale stejně tak se dá přenést i do městského bydlení. Nebo vnímejte venkovský styl čistě inspiračně a domov zařizujte jen v jeho náznacích.

Od podlahy k patině

Kamenná podlaha je krásná a praktická hlavně ve vstupní části, ale stejně tak můžete mít i keramickou dlažbu, třeba ve stylu cotto či terrazzo. Nebo ji dále zkombinujte s dřevěnou, případně jejími imitacemi. Ostatně dřevodekory se už natrvalo usadily v našich domácnostech, a nejen na podlaze. Mezi oblíbený prvek patří dřevěné stropní trámy, dokonce až tak moc, že se vyrábí rovněž z jiných materiálů, aby se daly použít i v prostorách, kde by se přírodní materiál svou povahou a hmotností nedal použít. Stejně oblíbená a pro venkovský styl vhodná je patina, perfektně se uplatní na velkých plochách i drobných zařizovacích prvcích.

Kuchyně s masivními dvířky T.wood s čelní plochou upravenou drásáním, cena od 7465 Kč za 1 m² Autor: Trachea

Nábytkové úvahy

Nábytek zdobí profilování, typická jsou i kazetová dvířka a knoflíkové úchytky či madla. Aplikovaná s mírou perfektně zapadnou také do kuchyně. Do hlavní obytné části se přidá pohodlná pohovka robustnějšího provedení, jako kdyby se jejím prostřednictvím chtělo naklonovat několik ušáků. Stejně dobře však vypadají solitérní křesla. V ložnici nechybí postel s pelestí a je na vás, zda bude jak v hlavové části, tak i na straně u nohou. Čelo postele je všeobecně praktické, stačí přidat polštář a krásně se o něj opřete třeba při čtení knížky, aniž byste se dotýkali chladné stěny. Pelest přidaná v dolní části postele zase navozuje pocit bezpečí.

Vaření baví

Kuchyně je srdce domova, tady se všichni schází. Z keramiky byste doma mohli mít nádobí a hrnce třeba z litiny, která dobře akumuluje teplo a slibuje rovnoměrné propečení. Pekáče a jiné nádoby do trouby můžou být také z kameniny, chybět nebude ani sváteční sklo. Nádobí a náčiní musí být po ruce a to, co se často používá, umístěte na háčky závěsné tyče. Nebo do otevřených polic. Vždyť pro venkovský styl je typická nejen vřelost, ale i otevřenost.

Útulnost skrytá v textilu

Nebojte se použít zkrácené záclonky, sedáky na židle, prostírání na stole či ubrus, přes křeslo přehoďte pléd, na ustlanou postel dejte přehoz. Domov tím získá na útulnosti a použití přehozu zase přispívá k pocitu uklizenosti. Zkuste to a uvidíte, jak velký efekt zdánlivě obyčejný přehoz navodí. Když urovnáte místo pro spaní, celá ložnice bude vypadat uklizeně.

Z mnoha textilních materiálů připomeňme kanafas, pevnou bavlněnou tkaninu de facto se stejnými vzory, pruhy, jejichž překrytím vznikají kostky. Dobře poslouží rovněž len. A vynikající jsou i vlněné přikrývky, které, ač se to nezdá, dobře poslouží během celého roku. Ale návrat ke kvalitním materiálům se vyplatí bez ohledu na styl.