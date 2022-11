Zdroj: Mora

U nové trouby vždycky platí, že si na ni musí hospodyňka zvyknout, a což teprve tehdy, když si domů pořídíte spotřebič, který má rovněž funkci horkovzdušného pečení. Jak to funguje?

Nejdříve klasicky

O vysvětlení jsme požádali Veroniku Molčanovou z nákupního rádce Heureka.cz. „Klasické neboli statické pečení je pozvolnější a hodí se všude tam, kde potřebujeme, aby se pokrm pekl stejnoměrně uvnitř i shora. Topná tělesa se umísťují na stěny, trouba tak produkuje teplo z boku, shora a zespodu a teplo se šíří rovnoměrně ze všech stran. Statické pečení typicky využijete u moučníků, kynutých těst nebo sněhového pečiva," vysvětluje odbornice.

A co horkovzduch

„Oproti tomu u horkovzdušného pečení je před topným tělesem navíc ventilátor, který rozproudí horký vzduch po celé troubě ještě dokonaleji. Což je ideální pro rychlejší přípravu pokrmů a slaná jídla jako například masa, která si uchovají svou šťavnatost, a pro vytvoření křupavé kůrky. Zjednodušeně lze říci, že pokud pečete něco lehčího, co potřebuje čas, zvolte statické pečení, ale chcete-li připravit pokrm rychle a má tužší konzistenci, jděte do horkého vzduchu,“ upřesňuje Veronika Molčanová.

Na úvodní fotografii vidíte chytrou troubu Mora VTPS 787 BXB, která je vybavená i horkovzduchem a nabízí 22 automatických pečicích programů, cena 13 990 Kč.

Veronika Molčanová Autor: Heureka

Na co pozor

Mezi horkovzduchem a statickým pečením je rozdíl i v použitých teplotách. „Obecně platí, že teploty uváděné pro statické pečení musíte při pečení horkovzduchem snížit asi o 10 až 20 °C. A u horkovzdušného pečení budou pokrmy upečené asi o pětinu rychleji. Vybíráte-li novou troubu, měla by umožňovat přepínání mezi jednotlivými režimy. Vždy však počítejte s tím, že každá peče trochu jinak a budete potřebovat chvilku času, než se spolu sžijete,“ připomíná odbornice.

A tohle víte?

Horkovzduch umožňuje pečení i několika plechů či pekáčů najednou, a přitom nehrozí, že se smíchají vůně pečených surovin či pokrmů nebo snad dojde k ovlivnění jejich chutí. Při víceúrovňovém pečení nejprve dejte do trouby to, co se peče nejdéle, například maso, posléze přidejte například bublaninu jako moučník, na závěr přílohu, třeba brambory. Je to šikovné, šetříte čas a také energie.

