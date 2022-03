Zdroj: Haier

Snese varná deska pod sebou jiný spotřebič? Může stát lednička vedle trouby? A kolik centimetrů má mít odsavač par od zdroje vaření? Správně umístit spotřebiče není věda, když víte, jak na to.

Drobné, snadno přemístitelné spotřebiče, jako je třeba žehlička nebo mixér, dejte, kam chcete. Ale u takzvané velké bílé techniky už je třeba více přemýšlet. Důležitá je jejich pohodlná obsluha a v některých případech i jiné parametry.

Pračka a sušička v koupelně

Vaše koupelná je prostorná? Tak je postavte vedle sebe. Pokud dvířka pračky mají opačné otevírání než dvířka sušičky, a "jdou" proti sobě, prádlo snáze přendáte (při otevírání k sobě budou oboje dvířka překážet).

Jestliže chcete spotřebiče stavět na sebe, pračka patří dolů, protože je těžší. Vždy je spojte mezikusem. Nikdy je nestavte na sebe jen tak, pračka by mohla při ždímání sušičku shodit. Při věžovém uspořádání se mají dvířka obou spotřebičů otevírat na stejnou stranu, což je pro manipulaci s prádlem praktičtější.

Tip navíc: Na sebe lze stavět i slim pračku a sušičku.

Pračka a sušička v kuchyni

Do kuchyně se dávají zpravidla tehdy, když nemáte jinde vhodnější prostor. „Vestavné modely schováte za nábytková dvířka a vestavné pračky už jsou řešené tak, aby nevytvářely příliš vibrací. Pokud chcete volně stojící, ideální jsou modely s tichým motorem, který zaručuje minimální vibrace. A dejte si pozor na vyvážení do vodorovné polohy, případně použijte protiskluzové a protihlukové podložky na nožičky pračky, lze je dokoupit, což také napomůže ztišení chodu a minimalizaci vibrací,“ uvádí Martina Křižáková ze společnosti Candy Hoover ČR.

Tip navíc: Umístit pračku a sušičku co nejblíže přípojky na vodu a odpad je praktické.

Trouby vedle sebe

U rekonstruovaných či nových kuchyní se nejvíce používají vestavby. Kde je hodně místa, trouby se instalují vedle sebe, může je doplnit i kávovar či ohřevná zásuvka. V jaké výšce má být jejich dolní hrana? Teoreticky jde o 85 centimetrů, ale i více, záleží na tom, kolik měříte.

Tip navíc: Ideální výška trouby je taková, když do ní budete dobře vidět, snadno ji obsloužíte a při vkládání nádob s jídlem zůstanou vaše ruce ohnuté do pravého úhlu.

Horizontální uspořádání vestavných spotřebičů je elegantní i praktické Autor: Bosch

Trouby nad sebou

Nad sebe se zpravidla dávají dva spotřebiče, často je klasická pečicí trouba níže a výše mikrovlnka. Protože více používaná a větší objem nabízející klasická trouba má být přístupnější, u mikrovlnky trochu natažené ruce při vkládání talíře s jídlem nevadí. Ale ani mikrovlnku nedávejte moc vysoko. Kdybyste stáli na špičkách nebo měli ruce zdvižené nad hlavou, manipulace s ní a horkým pokrmem bude nebezpečná.

Tip navíc: Podle Jiřího Šeby ze společnosti Miele je u uspořádání nad sebou lepší, když má mikrovlnka otevírání dvířek do strany, pak je lépe dostupná.

Varná deska s troubou pod ní

V tomto případě se vyplatí dodržovat doporučení výrobců, kteří v návodu definují konkrétní plochu výřezu pro odvětrání niky pečicí trouby. A také minimální vzdálenost varné desky od pečicí trouby a rovněž i minimální vzdálenost v případě montáže nad zásuvku nebo vložené dno.

„Obecně platí přesná pravidla pro umístění varné desky nad jiný spotřebič. Varná deska nesmí být zabudována nad chladicími přístroji, myčkami nádobí, pračkami a sušičkami. Smí se instalovat jen nad pečicí troubu, která je vybavená systémem chlazení výparů. Souběžné použití varné desky a pečicí trouby pod ní rovná se maximální zvýšená teplota v nábytku, ve kterém jsou přístroje zabudované. Proto je třeba zajistit správné odvětrání, aby se zabránilo přehřátí vnitřního prostoru v nábytku a nedošlo k omezení bezvadného a bezpečného užívání přístrojů,“ upozorňuje Jiří Šeba.

Tip navíc: U plynových varných desek má být digestoř ve výšce asi 75 cm, u elektrických asi 65 cm.

Chladničkové dilema

Kvalitní spotřebiče by měly mít vyřešenou izolaci i odvětrávání, proto by přítomnost ledničky (volně stojící či vestavné) třeba i vedle trouby nemusela vadit. „Ale zapnutá trouba bude lednici ohřívat, a v době provozu trouby se zvýší spotřeba ledničky. Doporučuji přinejmenším troubu s ochlazováním dvířek, aby unikající teplo nebylo velké. Zároveň byste měli pamatovat na klimatickou třídu lednic, což je rozpětí teplot, při kterých je daný spotřebič určený k provozu. Například teploty pod 10 °C jsou pro lednice nebo mrazáky nevhodné, opět stoupá spotřeba energie při provozu. Zároveň teploty například nad 32 °C můžou být pro některé modely důvodem pro častější spínání kompresoru, a tedy i zvýšenou spotřebu energie,“ vysvětluje Martina Křižáková.

Tip navíc: Chladničku byste neměli stavět na místo, kam intenzivně svítí slunce.

A co vysavače?

V současnosti hodně frčí tyčové akumulátorové vysavače. Když je používáte denně, logicky je chcete mít po ruce, a necháte je stát někde v rohu. A komu to vadí, uloží ho do komory nebo do technické místnosti, což platí pro jakýkoliv vysavač.

Tip navíc: Některé tyčové akumulátorové vysavače lze složit, pak se lépe vejdou třeba i do kuchyňské skříňky.

Zdroj: Candy, Haier, Miele