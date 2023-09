Zdroj: shutterstock

Zima nabízí nejen krásné výhledy a útulné večery u krbu, ale také několik výzev, jak udržet váš dům čerstvý a zároveň teplý. Než vám zmrzne nos, zjistěte, jak větrat bez ztráty tepla a s úsměvem na tváři.

Nejčastější chyby při větrání v zimě. Neděláte je také?

Větrání "na čas"

Věděli jste, že doma nemusíte větrat celý den, abyste dosáhli optimálního výsledku? Tento způsob se dá nazvat "větrání na čas". Jde o krátké, ale intenzivní větrání. Otevřete okna naplno na 5-10 minut. Během této doby se většina stojatého vzduchu v místnosti vymění. Důležité je ale zavřít okna právě po této krátké době. Jinak už vyvětráte i teplo.

Křížové větrání - rychlý a efektivní způsob

Pokud hledáte nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak vyměnit vzduch v místnosti, je křížové větrání tou správnou volbou. Jak na to? Je to jednoduché: otevřete okna naproti sobě, například v přední a zadní části domu. Chladný venkovní vzduch se rychle prožene místností a vymění se za stojatý vzduch uvnitř. Ačkoli se může zdát, že tento způsob větrání způsobí větší ztrátu tepla, v realitě je to jen na krátkou dobu. A výsledkem je svěží a čistý vzduch, ve kterém se cítíte skvěle!

V zimních měsících může v důsledku zvýšené vlhkosti v domácnostech začít růst plíseň. Je to nejen estetický problém, ale také zdravotní riziko. Pravidelné větrání může tomuto nepříteli předejít. Jak? Větráním se snižuje vlhkost v místnostech, což zabraňuje růstu plísní. Zvláště v místech, jako je koupelna a kuchyň, kde je vlhkost obvykle vyšší, je důležité věnovat tomu zvýšenou pozornost. Pokud zjistíte, že vlhkost v těchto místnostech je příliš vysoká, větrejte častěji a přemýšlejte o použití odvlhčovače.

Větráme netradičně

Když už máme za sebou tradiční metody větrání, proč se nepodívat na něco netradičního? V dnešní době jsou populární inteligentní domácnosti, které umožňují automatizaci větrání podle stanovených parametrů, například vlhkosti nebo koncentrace CO 2 . Existují také speciální ventilátory s rekuperací, které přivádějí čerstvý vzduch zvenčí a zároveň zachycují a vrací zpět do místnosti teplo. A pokud jste opravdoví dobrodruzi, můžete vyzkoušet i střešní okna, která umožňují větrání z výšky a přinášejí do domu čerstvý vzduch, aniž byste museli otevírat okna u podlahy. Zkrátka, možností je spousta a každý si může vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje a co nejlépe zapadne do jeho domácnosti. Experimentujte a najděte ten nejlepší způsob pro vaše potřeby!

Zdroj: skladova-okna.cz, gavri.cz