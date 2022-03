Zdroj: L’OR

Větrník z odpalovaného těsta plněný báječným krémem je pro mnohé výzvou a obavou zároveň. Jak zvládnout odpalované těsto, když to člověk nikdy nedělal? Jednoduchá rada zní: musíte to zkusit. Ve své podstatě totiž odpalování není až tolik složité, spíše jde o odvahu a věc cviku. Abychom vám práci ještě trochu usnadnili, nabízíme recept cukrářky Ivety Fabešové.



Suroviny: Na odpalované těsto: 125 g plnotučného mléka, 125 g vody, 110 g másla, 150 g hladké mouky, 300 g vajec. Na krém: polovina vanilkového lusku, 436 g plnotučného mléka, 120 g žloutků, 87 g cukru krupice, 35 g kukuřičného škrobu, 30 g másla. Na polevu: cukrový fondán, voda

Postup: Mléko, vodu a máslo nakrájené na menší kousky dejte do hrnce a přiveďte k varu. Během varu vsypte veškerou mouku a za stálého míchání vařte na mírném ohni. Jakmile se na dně hrnce vytvoří světlý povlak, přendejte směs do mixéru a zlehka zamíchejte. Zchlaďte těsto na 45 °C a za stálého míchání postupně přidávejte vejce. Až budou všechna vejce vmíchaná do těsta, naplňte jím cukrářský sáček a na plech s pečicím papírem nastříkejte kolečka o průměru 6 cm. Plech vložte do trouby předehřáté na 175 °C a pečte asi 35 minut. Dejte vychladit a mezitím si připravte krém.

Vanilkový lusk podélně rozřízněte, vyškrábněte semínka, s luskem je dejte do hrnce s mlékem a zahřejte. Nechte pár minut vylouhovat, pak lusk vyjměte. V míse smíchejte žloutky, cukr a škrob. Na směs nalijte vanilkové mléko a promíchejte. Vraťte zpátky do hrnce a zahřejte na teplotu 85 °C. Sundejte z plamene a vmíchejte máslo. Přikryjte potravinářskou fólií a nechte v lednici úplně vychladnout. Poté krém naplňte do cukrářského sáčku.

Cukrový fondán zahřejte na teplotu maximálně 45 °C. Kdyby byl příliš hustý, zřeďte ho vodou. Větrníky vodorovně rozřízněte a vršek namočte do fondánu. Na spodní část nastříkejte žloutkový krém a přiklopte vrchní půlkou.



