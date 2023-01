Zdroj: Whirlpool

Může něco trumfnout naše domácí větrníky? Nezdá se to, ale jejich francouzská variace to dokáže. Potěší totiž něčím, co naše větrníky nemají.

Kdo miluje naše větrníky, ten bude ujíždět i na jejich menších kamarádech původem z Francie. Říká se jim Choux au Craquelin a právě ve druhém slově najdete to, co naše laskominy nemají – perfektně křupavou vrstvu, která baví v každém soustu. Ostatně posuďte sami, tady máte osvědčený recept na větrníčky s francouzským šarmem. A nebojte se, složitý opravdu není, určitě to zvládnete.

Suroviny pro 12 kusů:

na křupavou vrstvu craquelin: 50 g změklého másla, 50 g cukru krupice, 50 g polohrubé mouky

na odpalované těsto: 160 ml vody, 60 ml oleje, 120 g hladké mouky, 3 vejce, špetka soli, cukrářský sáček

na náplň: 500 ml smetany ke šlehání, 50 g moučkového cukru, případně drobné ovoce

servírování: trochu moučkového cukru, případně drobné ovoce, jedlé květy a podobně

Krok za krokem

Začněte přípravou křupavé vrstvy, ta pak přijde na odpalované těsto. Máslo pečlivě ušlehejte s cukrem, nakonec vmíchejte mouku. Těsto rozválejte mezi 2 pečicími papíry na placku o tloušťce asi 2 mm a dejte minimálně na 1 hodinu do lednice. A vychytávku s pečicím papírem si zapamatujte, hodí se vám při přípravě mnoha dalších těst. Nebo rovnou vykrájejte kolečka o průměru asi 4 cm, až pak je dejte do lednice.

Na odpalované těsto nalijte do hrnce vodu s olejem, přiveďte k varu. Potom najednou vsypte mouku se solí a vařečkou míchejte na mírném plamenu tak dlouho, až z těsta vznikne hladká koule, která začne na dně nechávat tenkou vrstvičku. Jakmile těsto vychladne na pokojovou teplotu, postupně do něj zašlehávejte vejce. Nespěchejte, další vejce přidejte, až bude to předchozí perfektně zašlehané.

Těsto pomocí cukrářského sáčku s rovnou širší špičkou nastříkejte na plech s pečicím papírem tak, abyste vytvořili malé bochánky o průměru asi 4 cm. Nechte mezi nimi větší mezery. Těsto na craquelin vyndejte z lednice, sejměte vrchní vrstvu papíru a vykrájejte placičky o průměru 4 centimetry. Kdyby vám to nešlo hned od ruky, oddělte si část těsta, tu zpracujte, pak dodělejte druhou. Pokud jste už tvary vykrájeli před chlazením, teď je jen položte na bochánky z odpalovaného těsta, jeden na jeden.

Každá trouba zvládne větrníčky s francouzským šarmem, ale pokud můžete při pečení přidat páru, stačí na nízké úrovni, vyběhnou vám naprosto dokonalé bochánky

Mezitím předehřejte troubu na teplotu 190 °C, až pak vložte plech a pečte dozlatova asi 40 minut. Co teď určitě nedělat? Během pečení troubu zásadně neotvírejte! Až větrníčky vychladnou, odkrojte jim „čepičky (asi v úrovni jedné třetiny, bráno shora). Smetanu s cukrem vyšlehejte do tuha. Na dno každého větrníčku dejte pár malin nebo borůvek, pěkně naplňte šlehačkou a přiklopte vrškem větrníčku. Před podáváním poprašte moučkovým cukrem.

