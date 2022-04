Zdroj: Shutterstock.com

Věž, kterou postavili v roce 1972, navrhl architekt Kisho Kurokawa. Stala se architektonickým milníkem. Patří mezi stovku nejvýznamnějších staveb světa moderní architektury, když její unikátnost je tvořena malými betonovými obytnými kapslemi o rozměrech 2,5 x 4 metry. Interiér by byl zařízen vestavěným nábytkem z plastu, miniaturní koupelna má i vanu, najdeme tu i televizi, kotoučový přehrávač a typické kruhové okno. Každý modul byl přišroubován k ocelové středové konstrukci.

Unikátní byla i stavba. Jde o modulový dům, takže kapsle se vyrobily zcela mimo staveniště a na něj byly dovezeny již hotové. Samotná stavba věže tak trvala pouhých dvanáct dní!

Ovšem jak to už bývá, ani tato stavba neunikne osudu, který byl určen už po pár letech fungování. Každá kapsle měla být jednou za dvanáct let odmontována a nahrazena novou. Středová konstrukce pak měla procházet pravidelnou údržbou. Jenže se tak nestalo. Problém byl ve vlastnických právech, takže věž Nakagin byla posledních dvacet let v havarijním stavu. Dne 12. dubna pak řekne své poslední sbohem tomuto světu. Více se o stavbě i o tom, co se s ní stane, dočtete v našem zvláštním článku s odkazem nahoře.