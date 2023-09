Zdroj: Shutterstock

Zemní vibrační patky a zhutňovače zeminy jsou velká a těžká zařízení, která mohou značnou silou hutnit písek, štěrk a další kamenivo. Jsou nejmenší a nejlevnější z velké rodiny zařízení používaných při silničních a těžkých stavebních pracích. V poslední době úspěšně nahrazují sílu lidských rukou a výrazně zkracují pracovní dobu i na malých stavbách. Odkud si je pořídit a jak vybrat takový, který odpovídá charakteru práce? Jak používat zhutňovač půdy a vibrační patku?

Vibrační patka

Toto zařízení je schopno udeřit do země velkou silou. Snadno zhutní písek nebo štěrk, případně i hlínu, a sníží tloušťku vrstvy až o 30-50 cm. Skvěle se osvědčuje při přípravě stabilního podkladu pro podlahu na zemi. Je však třeba dbát na to, aby při těchto pracích nedošlo k poškození dříve položených kanalizačních trubek. Malá velikost zhutňovací desky je ideální pro úzké plochy, jako jsou základové jámy. Vibrační desky o hmotnosti 60-80 kg s frekvencí 600-700 úderů za minutu jsou vhodné pro práce na rodinných domech. Jejich síla je 12-14 kN. Beranidlo (vibrační patku) je třeba dopravit na místo použití ve vzpřímené poloze, případně ho lze položit, ale tak, aby byl karburátor nahoře a ne dole, aby se nepoškodil.

Žába - začátečník, první použití:

Jak se vibrační patka ovládá?

Nejprve odšroubujte uzávěr a nádrž naplňte benzínem. Poté otevřete palivový ventil a - pokud je motor chladný - zavřete páku sytiče. Poté přesunete páčku plynu na nižší rychlost a přepnete spínač motoru do polohy "zapnuto". Silným zatažením za startovací lanko nastartujete motor stejným způsobem jako motor motorového člunu nebo sekačky na trávu. Jakmile se motor zahřeje, můžete pomalu otevřít páku sání. Vibrační noha je určena pro práci na rovném povrchu. Přípustný úhel náklonu je 10°. Při používání vibrační patky dbejte na to, aby se příliš nenakláněla do stran. Je také nutné vyhnout se případným dírám nebo výmolům v zemi.

Zhutňovač půdy - který vybrat?

Jednosměrné deskové zhutňovače vytvářejí velmi silné vibrace, a tím způsobují chvění půdy a zhutňování kameniva. Jsou užitečné pro mnoho prací, především pro zpevnění podkladu pro dlažební desky nebo dlažební kostky. Lze je také použít ke zhutňování podkladů pro podlahy na terénu, ale nevyrovnají se vibrační patce, protože dokáží zhutnit písek, štěrk nebo kamenivo pouze o 2-5 cm najednou, aniž by ohrozili stabilitu základových zdí nebo poškodili kanalizační potrubí pod podkladem. Zhutňovač je užitečný také pro zhutnění tepelněizolačního keramzitového podloží nebo štěrkového podsypu drenážního potrubí. Na tyto práce nepotřebujete velmi těžký a supervýkonný zhutňovač. Postačí takový, který váží 60 až 100 kg a jehož síla dosahuje 13 kN. Deska nemusí být velká, ve skutečnosti se s menší deskou bude lépe manévrovat a dostane se do rohů. Hledejte stroj s antivibrační rukojetí. Měl by mít také kolečka pro snadnou přepravu do auta a z auta.

Jak se používá zhutňovač?

Motor zhutňovače se spouští podobně jako motor vibrační patky. Při práci je třeba dbát na to, aby se nenakláněl ze strany na stranu. Zhutňovač musí pracovat na sypkém podkladu, nikoli na mokré a lepkavé půdě. Dokáže překonávat nerovnosti s maximálním úhlem sklonu 20°. Pokud se místo ocelové desky použije polyuretanová deska, bude možné zhutnit zpevněný povrch z kostek. Ocelová deska by mohla dlažbu poškodit.

Zdroj: compactequip.com, cat.com