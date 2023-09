Zdroj: Shutterstock

Kulinářských zážitků není nikdy dost. A tento víkend si jich můžete užít do sytosti. Vyrazte na pečenou husu, šťavnatý burger nebo exotické speciality z celého světa.

Husí slavnosti v Boskovicích

Tradiční slavnosti připomínají věhlas boskovických hus, které byly velmi oblíbené už za dob Rakouska-Uherska a dovážely se na vídeňské trhy a do dalších velkých měst. Místní restaurace budou po celý víkend nabízet husí a kachní speciality, šťavnaté pečínky budou dostupné také přímo v místě konání – v Zámeckém skleníku, který se promění ve velkou restauraci. Součástí programu jsou také živá hudební vystoupení, trh lidových řemesel, kuchařské show, zábava pro děti a mnoho dalšího.



Kdy: 23. - 24. 9. 2023 od 9:00

Kde: Boskovice, Zámecký skleník

Vstupné: 400 Kč, děti od 3 do 15 let a ZTP 200 Kč

Info: www.husi-slavnosti.cz



Posvícení na Dlaskově statku

Na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova proběhne v sobotu 23. 9. tradiční posvícení, které završí období letní sklizně. Těšit se můžete na ochutnávku regionálních specialit, vystoupení folklorních souborů, komentované prohlídky i řemeslný jarmark. Můžete nahlédnout i do historie a podívat se, jak se dříve drhnul len, zpracovávalo ovčí rouno, předlo na kolovratu nebo tkalo.



Kdy: 23. 9. 2023 od 9:00 do 17:00

Kde: Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

Vstupné: zdarma

Info: www.muzeum-turnov.cz



Strágo na talíři v Novém Strašecí

V sobotu 23. září se bude v Novém Strašecí konat 1. ročník street food festivalu, který návštěvníkům nabídne speciality z celého světa. Své umění zde představí na 30 kuchařů, připraveny jsou také oblíbené gastronomické soutěže, zábava pro děti a hudební vystoupení.



Kdy: 23. 9. 2023 od 10:00 do 19:00

Kde: Nové Strašecí, Komenského náměstí

Vstupné: zdarma

Info: www.kudyznudy.cz

Burger Street Festival v Pardubicích

Od pátku 22. září do neděle 24. září si budete moci v Pardubicích vychutnat šťavnaté burgery v nejrůznějších variacích včetně vegetariánských a veganských. Akci hostí Atrium Palác Pardubice, a kromě skvělého jídla a pití bude připraven také pestrý doprovodný program, který nabídne zábavu pro celou rodinu.



Kdy: 22. - 24. 9. 2023, pá a so od 10:00 do 21:00, ne od 10:00 do 20:00

Kde: Atrium Palác Pardubice

Vstupné: zdarma

Info: burgerstreetfestival.cz