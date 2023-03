Zdroj: Pernerka.cz

Mřížkový koláč je skvělá volba. Uspokojí chutě na sladké, není s ním extra práce a co je důležité, na náplň se dá použít, co „dům dá“ nebo už je nutné spotřebovat.

I když nejste profesionální cukráři ani pekaři, tenhle koláč stoprocentně zvládnete. A ještě ušetříte, protože na náplň dobře poslouží různé suroviny, které máte doma.

Inspirujte se lednicí a spíží

Na náplň se skvěle hodí zbytky marmelád či džemů, ideálně domácích, a vůbec nevadí, když smícháte různé druhy. Mřížkový koláč bude skvělý i s povidly nebo makovou náplní. Zpracovat můžete také tvaroh či mascarpone, které už si „říkají“ o spotřebu. Našli jste ve spíží „unavené“ ovoce? Šup s ním do koláče! Nemusí jít pouze o jablka, dobré budou také hrušky nebo švestky. Tip na ochucení těsta: Zbyla vám polovina citronu? Šťávu vymačkejte do vody a vypijte, kůru nastrouhejte do těsta, hezky ho ovoní.

Suroviny: na těsto: 450 g pšeničné celozrnné hladké mouky Pernerka, 100 g moučkového cukru, 200 g másla, 2 vejce, 1 kypřicí prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr

na náplň například: 250 g mascarpone, 1 žloutek, 50 g cukru, povidla

Postup: Smíchejte mouku s cukrem, kypřicím práškem a vanilkovým cukrem, přidejte vajíčka a máslo. Zpracujte v těsto tužší konzistence, aby se dalo dobře rozválet. Přibližně jednu třetinu těsta oddělte, zbytek vyválejte na tvar odpovídající kruhové formě, včetně okrajů. Když budete těsto vyvalovat na pečicím papíru, „kruh“ snadno přenesete do formy. V opačném případě formu vymažte a vysypejte moukou a těsto přeneste s pomocí válečku. Polovinu koláče natřete povidly, na druhou dejte mascarpone (předem ho smíchejte s cukrem a žloutkem), nebo použijte jinou náplň. Z odložené třetiny těsta vytvořte proužky, kterými na náplni vytvoříte mřížku. Dejte péct do předehřáté trouby na 180 °C po dobu asi 25 minut.

