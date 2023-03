Zdroj: Lukáš Hausenblas / Schüco

Dokonale funkční řešení, čistota geometrických tvarů, výrazné horizontální linie, velkoformátové prosklení a precizní detaily - to je charakteristický rukopis Ateliéru Kareš Arch, který nezapře ani rodinná vila nad Brněnskou přehradou. Odkaz funkcionalistických tradic se promítl do osobité tváře domu a maximum vytěžil i z jedinečné polohy pozemku.

Silueta domu tak trochu připomíná parník, který se právě chystá vyplout. Inspirací byla jak blízká vodní plocha, tak tvorba českých funkcionalistických architektů, kteří s „lodním“ motivem rádi pracovali. „Nebyli jsme jen tužkou v rukou investora,“ začíná vyprávění o brněnské vile její architekt Martin Kareš.

Vzájemný respekt architekta a investorů

Pozemek mírně se svažující k vodě se nachází v klidné lokalitě, která sousedí s borovicovým lesem a v bezprostřední blízkosti má (a už napořád bude mít) jen tři sousedy. Nabízí to, co se zdá v blízkosti velkého města nedosažitelné – jak krásný výhled na přehradu, tak naprosté soukromí. Majitelé mají rádi moderní architekturu ve funkcionalistickém duchu a poté, co objevili na internetu jednu z realizací architekta Martina Kareše, rozhodli se na jeho ateliér se svým záměrem obrátit.

Mezi investory byli tak trochu výjimkou, nepřišli totiž s podrobným seznamem požadavků, ale s nadhledem a velkorysým přístupem. „Chtěli jsme moderní komfortní dům, co nejvíce otevřený a co nejméně náročný na údržbu. Řešení jsme nechali na architektech,“ vysvětluje majitelka domu. „Pochopili jsme, že při stavbě domu není reálné splnit do detailů úplně všechny naše představy, rozhodli jsme se tedy pro vzájemný respekt a důvěru k profesionálům, kteří všechno vidí v širších souvislostech.“

Respekt byl oboustranný, architekt Martin Kareš rád vzpomíná nejen na úžasnou lokalitu, na první vstup na pozemek a výhledy na „Brněnské moře“, jak se říká tamní přehradě, ale především na klienty, kteří si uvědomovali výjimečnost pozemku: „Nebyla to jen anonymní práce, bylo to pohlazení, příjemná spolupráce s lidským přesahem, která se proměnila v přátelství.“ A na to nyní naváže další kapitola, protože na domě v brzké době vyroste ještě prosklený „kapitánský můstek“. Ten už ostatně v původním konceptu Ateliéru Kareš nakreslen byl. Majitelé k němu dospěli během užívání domu, protože jednoduše „nevyužít ty výhledy a slunko od východu do západu by prostě byl hřích“.

Bezrámové prosklení v přízemí

Vizuální kontakt s přehradou a jejím okolím byl pro architektonický návrh základním vodítkem. Aby dům získal nadhled nad sousední stavbou, položenou níže ve svahu, a také odstup od ulice, byla úroveň přízemí zvýšena o přibližně dva metry nad úroveň ulice. Venkovní schodiště stoupá z předzahrádky k rohové hale, která spojuje dvě části dispozice založené na tvaru L. Celá stavba je podsklepená, v přízemí se rovnoběžně s ulicí nachází pracovna, pokoj pro hosty s šatnou a technické zázemí, zatímco společný obývací prostor s kuchyní, jídelnou a sezením směřuje do klidové zóny v zahradě. Plně prosklená jižní stěna jej propojuje s velkou terasou a bazénem. Horní podlaží je rozděleno na samostatné apartmá dcery a na apartmá rodičů, obě vybavená vlastními šatnami, prostornými koupelnami a terasami.

Všechny obytné místnosti v domě jsou orientovány směrem do zahrady a díky prosklené fasádě s rohovými okny jsou naplněny sluncem a krásnou přírodní scenerií s vodní plochou a lesy. „Fasáda z hliníkových systémů Schüco je dlouhá 14 metrů, jen samotný posuvný portál s elektrickým pohonem má 3,5 m. Fixní neotvíravé prvky jsou šestimetrové a dováželi nám je z Německa, protože na tak velké formáty skla není v Česku pec,“ popisuje impozantní prosklení architekt Martin Kareš.

Na řadě je kapitánský můstek

Obě křídla domu „ochraňují“ rodinnou oázu - prostor zahrady s rekreačním trávníkem a bazénem. Obývací pokoj doplňuje samostatná krytá terasa s letní kuchyní a posezením, umístěná při hranici lesa. Na přání majitelky domu se v obvodové zdi na západní straně objevil další lodní motiv - velké kruhové okno. „Zahrada tak získala zcela nový rozměr. Kromě pohledu na přehradu se nám otevřel i průhled do lesa, a to jak z terasy, tak i z obývací části domu. Na tzv. kočičím okně se dá navíc i pohodlně posedět a hned se stalo nejoblíbenějším místem naší rodiny i návštěv.“

V představách paní domu je také nové schodiště podél severní fasády a na střeše prosklená nástavba - pracovna s panoramatickým výhledem. „Přednosti pozemku tak využijeme na maximum a dům získá další přidanou hodnotu. A kapitánský můstek nesmí na žádné lodi chybět.“ I ten bude realizován z hlinkových systémů Schüco.

Pohodlný provoz zajišťují nejmodernější technologie

Pohodlný provoz domácnosti zajišťují nejmodernější technologie pracující skrytě, aby nerušily hlukem, vzhledem nebo nároky na obsluhu. Dům je vybaven podlahovým vytápěním a řízeným větráním s rekuperací.

Interiér je jako elegantní dáma oděn do klasické a nadčasové kombinace bílé a černé. Bílá jako symbol čistoty se pojí s geometrickými tvary a hladkými povrchy bez detailů. Design využívá zapuštěné prvky – například pásy LED osvětlení, sokly, větrací mřížky a štěrbiny, aby byla zachována celistvost a jednoduchost tvarů. Materiály jako leštěný mramor, sklo, hliník, cementové stěrky či MDF desky s vysokým leskem zaručují nejen estetický vzhled, ale také dlouhou životnost a maximálně jednoduchou údržbu.