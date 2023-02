Zdroj: KATY PATY

Majitelé koupili pozemek o velikosti 3 000 m2 před 10 lety, kdy o tak velké pozemky lidé neměli příliš zájem. „Z dnešního pohledu byla cena za pozemek dobrá, ale člověk to posuzuje vždy v dané době, kdy nám cena nepřipadala výhodná. Bylo to ale dané i velikostí celé plochy,“ doplňují majitelé. Tenkrát bydleli v bytě ve Staré Boleslavi, což jim nevyhovovalo z hlediska malého prostoru ani kvůli plánovaným dětem. Hledali tedy poklidné místo v Polabí, kde by byla v blízkosti škola, ale i dobrá dostupnost za prací do Prahy.

Celou stavbu domu si dozorovali sami a pochvalují si, že stavebními řízeními prošli celkem hladce: „Určitě nám pomohlo, že dům má skvělou pozici a z vesnice není odnikud vidět, takže moderní pojetí nikomu z úřadu nevadilo. Kdyby dům narušoval ráz vesnice, sám architekt by do tak odvážného návrhu nešel.“

Od začátku spolupracovali s architektem Jiřím Zábranem ze studia PRO-STORY, jehož projekty a realizované dřevostavby znali a líbily se jim. Architekt chtěl nejprve majitele osobně poznat, aby si udělal představu, pro koho dům staví. „Architekta vždycky potěší, když mu klienti nechají volnou ruku. Ale nenavrhoval bych stavbu proti rázu krajiny ani přání majitelů, která jsou prioritou. Dohodli jsme se, že dům bude pracovat se světlem, přírodním dřevem a bude tepelně pasivní,“ vysvětluje Jiří Zábran. Volnou inspirací byla stodola na pozemku, se kterou je návrh velmi svázán.

Ing. arch. Jiří Zábran Už od roku 2005 po dokončení FA ČVUT v Praze pracuje jako samostatný architekt. Navrhuje nejen rodinné domy, ale také velké bytové domy či administrativní budovy. Za své projekty získal několik významných českých cen. www.zabran.cz

Vzduch – světlo – barvy

Architektonicky výrazně pojatý dvoupatrový dům stojí uprostřed starého ovocného sadu. Stromy chtěli zachovat nejen majitelé, ale i architekt, protože interiér přirozeně ochlazují a stíní. „V rámci požadavků na vzdušnost a světlost interiéru v domě dominuje sklo, dřevo a beton. Hřeben sedlové střechy je netradičně navržen diagonálně. Další zajímavostí jsou bezrámová okna a třetí samotná technologie – kombinace betonu a dřeva ve vlastní konstrukci domu,“ doplňuje Jiří Zábran. „Beton má skvělé akumulační vlastnosti a díky jeho použití mohl mít dům méně podpěr. Na železobetonové konstrukci sedí v horním patře dřevostavba, čímž vznikl bytelný nízkoenergetický dům,“ doplňují majitelé.

„Jednoduché linie a čistota provedení návrhu interiéru samy o sobě bez vybavení působily trochu stroze, proto jsme dům doplnili barvami,“ říkají majitelé. Na první pohled zaujmou barevné podlahy v celém domě – červené schodiště (výrazná barva volena záměrně kvůli bezpečnosti) nebo žluté a zelené podlahy v dětských pokojích a herně. Jedná se o dřevo s odolnou epoxidovou povrchovou úpravou. V obývacím pokoji se nachází terakotová podlaha, v kuchyni je z dlaždic ze starých španělských domů udělaná pozoruhodná mozaikovitá dlažba.

Zbývalo vhodně doplnit zdi a stropy. Majitelé mají rádi design, proto pro ně bylo nepředstavitelné, že by přírodní koncept domu narušili nevzhlednými plastovými vypínači. „Každý prvek v domě není jen funkční záležitostí, ale také designovým samostatným doplňkem. Chtěli jsme proto moderní barevné vypínače a zásuvky z přírodního porcelánu, které se u nás před 7 lety vyráběly jen v bílé. Jenže my měli bílé zdi a v přírodní lince domu by vypínače zapadly, nikoliv podtrhly jeho vzhled. Narazili jsme ale na českého výrobce Katy Paty s jejich barevnou kolekcí porcelánových vypínačů a zásuvek. V celém domě máme asi 160 kusů.“

Firma Katy Paty vyrábí také porcelánová světla, která ve spojení s vypínači tvoří barevnou harmonii a do domu vnesla vítanou hravost. Porcelán je navíc trvalý odolný materiál, který nežloutne na slunci a je ideální pro rodiny s dětmi. „Naše tři děti vypínači neustále cvakají, občas do nich i praští hračkami, ale naštěstí i po letech stále vypadají jako nové,“ smějí se majitelé.

V přízemí domu se nachází obývací pokoj propojený s kuchyní, ložnice, koupelna a technická místnost. Horní patro slouží především dětem – jsou zde dětské pokoje, ale i společná herna se sítí zavěšenou ve vzduchu nad obývacím pokojem. Z chlapcova pokoje se dá po schodech vyjít do jeho „bunkru“ pod střechou domu, který má dokonce pozorovací okno. Zajímavostí je další koupelna, tentokrát prosklená a otevřená do prostoru, takže z vany se nabízí zajímavé výhledy do domu i ven. Praktickým řešením je v patře oddělená centrální šatna – všechno oblečení je uložené na jednom místě a pokoje jsou ušetřeny o skříně. Interiér si majitelé navrhli a vybavili sami.

V souladu s přírodou

Celý dům podél velkých prosklených ploch doplňují dřevěné lavice na sezení. „Když je venku zima a sedíte za sklem, stále máte pocit, že jste blízko stromům kolem domu. Výhledy do zahrady zklidňují naše pracovní tempo a dotvářejí příjemnou atmosféru domu,“ pochvalují si majitelé.

Dřevěný obklad lemuje dům zevnitř i zvenku. V interiéru se impregnované třívrstvé dřevěné desky střídají s přiznaným betonem, plášť domu pak lemuje modřínové dřevo, které postupně samo zešedne. Dům tak tedy bude přirozeně stárnout a vnořovat se mezi starý ovocný sad.

Interiér je podlahově vytápěn i chlazen pomocí úsporného tepelného čerpadla na principu voda-vzduch. Jelikož stavba nemá okna, která by se dala otevírat, větrání v místnostech je řešeno cestou aktivní rekuperace: „Je to velmi úsporné a ekologické řešení. Centrální vzduchotechnika přijímá teplo z kamen a rozvádí ho podlahovým vytápěním a přes průduchy po domě. Ty zároveň zajišťují výměnu vzduchu. V případě potřeby ochlazení místností čerpadlo nabere studený vzduch zvenku. Díky betonové konstrukci a dřevěnému opláštění dům skvěle udržuje optimální teplotu po celý rok. Náklady na vytápění a ohřev vody činí ročně cca 12 000 Kč,“ říkají majitelé. V dolní časti domu lze samozřejmě větrat i přes vstupy na terasu. Přes technickou místnost ukrývající tepelné čerpadlo se vstupuje na severní terasu, která nabízí příjemné posezení v létě. Z obývacího pokoje propojeného s kuchyní se vchází na světlou hlavní terasu orientovanou na jih.

Na zahradě každoročně majitelé vysazují nové stromy, například plavnovnie nebo platany javorolisté.

Bazén si pořídit neplánují, protože se v našich klimatických podmínkách nedá využít celoročně, hyzdil by charakter zahrady, a navíc mají v okolí přírodní koupaliště.

Za domem stojí velká zrekonstruovaná průchozí stodola, přes níž se vstupuje na zahradu s domem. Stodola tedy zaručuje rodině maximální soukromí, a dokonce pomáhá s vytápěním domu – na její střeše jsou dva solární termální kolektory. Dolní prostor stodoly slouží k odkládání nářadí, v patře si majitelé udělali pro děti svou soukromou divadelní a hudební zkušebnu. „Chodíme se sem s dětmi vyřádit. Občas přijedou kamarádi-otcové a pak společně jamujeme. Máme tady i projektor na promítání filmů, ale sousedy sem nepouštíme,“ smějí se majitelé.

Útočiště pro návštěvy

Dům pro návštěvy Autor: KATY PATY Stavět další dům původně neplánovali. Když začínali se stavbou hlavního domu, na malém svažitém pozemku pod nimi se nacházel starý rozpadlý domek, který opět nikdo nechtěl. Nabízelo se tedy řešení pozemek i s rozpadlou stavbou koupit a rozšířit tak zahradu o pozemek, ze kterého je krásný výhled do vesnice i okolní přírody. „Napadlo nás postavit tzv. prázdninový dům pro návštěvy. Ať už přijede někdo z rodiny nebo ze známých, má pro sebe vlastní prostor, kterému nic nechybí. Dům má evokovat prázdninovou náladu, čemuž odpovídá celá koncepce, která je oproti našemu domu odlišná,“ informují majitelé.



V interiéru opět dominuje dřevo s medovou lazurou, bílo-šedé doplňky a barevné porcelánové vypínače i světla, které prostředí zútulňují. Najdeme tu ložnici, dětský pokoj, dvě koupelny, toaletu i kuchyni. Dům lemují rozsáhlé terasy orientované na východ a západ, které jsou průchozí přes centrální obývací místnost. Západní terasa nabízí výhled do dalekého okolí, proti horkému letnímu slunci je zastíněna screenovými roletami propouštějícími světlo, ale ne horko. Svažitý pozemek kolem domu je chytře využitý pro terasovité záhony.

„Když prázdninový dům po většinu roku neobývá návštěva, chodí si sem hrát třeba po škole děti, protože mají pocit, že je nemáme na očích,“ uzavírají majitelé.

