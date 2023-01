Zdroj: Johana Antošová

Rekonstruovat starý dům není jen tak. Na rozdíl od novostavby tady člověk neví, na co narazí. A může narazit třeba na podlahu patra pod sebou, jak se to stalo tady. Shnilé trámy v koupelně se totiž během rekonstrukce propadly.

Jenže tenhle byt není o tom, jak se něco nepovedlo a co nefungovalo. Tenhle byt vám chceme představit proto, že naopak je krásnou ukázkou komplexního přístupu architekta k celému objemu bytu v historické budově.

Jde o nejvyšší patro, s nejlepšími výhledy a s největší rozlohou… to jsou lokace bytu nacházejícího se ve vile z počátku 19. století, jejíž rekonstrukce probíhala v roce 2020. Pro návrh a realizaci změny interiéru zvolili majitelé vily bytového designéra Josefa Trakala z ateliéru Josef Trakal Design, jehož hlavní úlohou bylo použít přírodní materiály a přenést tak do bytu kousek přírody. „Celá rekonstrukce byla jedna velká symbióza mezi majiteli a mnou. Vše jsme konzultovali a výsledek je naší společnou prací. Samozřejmě, že je údělem designéra prosadit si svůj styl, ale musí ho také umět ztvárnit z klientových představ, a to si myslím, že se zde opravdu povedlo,“ vysvětluje Josef Trakal spolupráci s majiteli. Z původního zařízení bytu nezůstalo vůbec nic, navíc se během přestavby vyskytly i netradiční problémy. „Při rekonstrukci jsme se dokonce propadli o patro níže, takže šlo o skutečně radikální přeměnu,“ konstatuje s nadhledem designér Josef Trakal.

Přírodní interiér

Přirozené barvy a jednoduché linie jsou laděné s doplňky pro pocit úplnosti a komplexnosti. Podlahy a části nábytku jsou navržené v podobě dubového dřeva a některé stěny jsou tvořeny betonovou stěrkou. Celý prostor je vykontrastován bílou barvou na ostatních stěnách, množstvím světel a černými doplňky. Celkový přirozený dojem v nás zanechají i umístěné rostliny, které celý byt oživují svojí zelení.

Vstup do bytu je tvořen úzkou a dlouhou chodbou lemovanou bílými stěnami a dveřmi ve stejné barvě. A jaký je celkový dojem z chodby? Prostor a jas! Tuto skutečnost tvoří právě kombinace bílé a podpora bodovým osvětlením. Celkový vzhled doplňuje podlaha z dubového dřeva a šedé detaily v podobě čalounění taburetek nebo klik kolekce MINIMAL od společnosti M&T. „Kliky českého výrobce M&T znám a sleduji je již velmi dlouho, a jelikož i já tvořím produktový design, tak je pro mě M&T srdcovkou. Kliku MINIMAL jsme volili v kombinaci s dveřmi od firmy Sapeli, které jsou také minimalistické, čisté, a tudíž krásné,“ odůvodňuje jejich použití Josef Trakal, interiérový designér. „Pro realizaci byla použita klika MINIMAL v povrchové úpravě matného niklu. Neviditelná rozeta nepřesahující obrys samotné kliky podtrhuje celkové minimalistické ladění bytu,“ popisuje Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního a okenního kování.

V bytě je přehršel zajímavých světel Autor: Johana Antošová

Spojená kuchyně s obývákem

Na projasněnou chodbu zlehka navazuje obývací místnost spojená s moderně zařízeným kuchyňským a jídelním koutem. Spojení obou těchto místností tak dodává celému bytu dostatečné množství prostoru.

Pravá část místnosti je určena k relaxaci a odpočinku, což nám umožňuje pohodlná sedací souprava v tmavě šedém provedení. Relaxační atmosféru podporuje černý koberec s příjemně vysokým chlupem a kout s rostlinami nalevo. Avšak nenechme se zmást. „Černá nemusí znamenat temná, pokud je dostatečně osvětlená a použitý materiál dokáže část světla odrazit,“ říká designér Josef Trakal. Právě zde byla použita i jiná barva než tři základní (bílá, dubové dřevo a šedá), a to v podobě modrého polštáře na sedací soupravě, který celkový prostor zvýrazňuje.

V levé části místnosti se nachází kuchyň s kuchyňskou linkou, která je navržena v kombinaci dubového masivu a bílého ultra matu, a jídelní stůl. Kuchyň je na rozdíl od obývací místnosti mnohem více prosvětlená a vytvořená v duchu praktického minimalismu.

Hned vedle obývací místnosti se nachází ložnice s vlastní šatnou. Ložnice je vybavena manželskou postelí v šedém čalounění. Šedá barva postele v kombinaci s šedými závěsy a světlostí pokoje je vedena v duchu celkového designu bytu. Kromě dřevěného provedení podlahy a zrcadel zde designér Josef Trakal použil jako kousek přírody také bílé kožešiny. Barevným doplňkem jsou zde místo obvyklých černých detailů barevné polštářky a modré noční stolky hrající do noty abstraktní tapetě na stěně v podobě siluet hor.

Josef Trakal Design Autor: Johana Antošová Designu se věnuji od roku 2005. Přivedla mě k němu Střední škola tvorby a designu nábytku v Liberci. Dalším krokem pak bylo studium FUA na Technické univerzitě v Liberci, pod vedením Bořka Šípka, Leony Matějkové a Jaroslava Brabce. Momentálně vedu svůj ateliér a předávám zkušenosti mladším. Spolupracuji s architektonickými a projekčními kancelářemi, grafickými studii a i s řemesly, které jsou při realizacích nutností. Mým cílem je vyslechnout přání a potřeby klienta s ohledem k jeho životnímu stylu a vytvořit mu interiér ušitý na míru, ze kterého vyzařuje funkčnost, estetičnost a hlavně příjemná atmosféra. Mou odměnou je oboustranná spokojenost a společná radost z vytvoření originálního řešení. www.joseftrakal.cz

Černá jako decentní doplněk světla

Dominantní barva betonové stěrky na stěnách je v případě koupelny kombinována s bílým nábytkem, kde bílá zde hraje spíše minoritní roli. Černá se zde vyskytuje v podobě doplňků, kterými jsou například kohoutky umyvadel, sprchové baterie a hlavice, otopný žebřík nebo stropní světla. Teplo do prostoru přináší kulatá zrcadla s dřevěným rámem. Jediným problémem během rekonstrukce bylo propadnutí stropu v důsledku shnilých trámů pod koupelnou. „To pro mě byla zcela nová situace, se kterou jsem se doposud nikdy nesetkal,“ zdůraznil interiérový designér Josef Trakal.

Důležitou roli hraje osvětlení prostoru. Nejen design osvětlení, ale i způsob jeho použití, protože v tomto případě celkový prostor opticky zvětšuje. Interiérový designér Josef Trakal zvolil osvětlení od liberecké firmy Severské světlo. „Čistý, lehce skandinávský design, který je ale i vysoce elegantní záležitostí, je pro mě prostě láskou. Vidím v jejich designu podobnost ve svém stylu. Navíc mě jejich novinky nikdy nepřestanou překvapovat,“ zdůvodňuje svůj výběr Josef Trakal, interiérový designér.

Až na problémy ohledně propadlého stropu se celková rekonstrukce vedla v relativně klidném duchu a designér se zcela trefil do vkusu majitelů.

Obytná plocha bytu: 150 m 2

Průběh rekonstrukce: 2020

Typ vytápění: klasické radiátory, podlahové vytápění v koupelně

Výrobci a dodavatelé: Podlahové krytiny – Alox Povrchy stěn – betonové stěrky Vladař prestižní povrchy Dveře – Sapeli Dveřní kliky – M&T, kování MINIMAL Světla – Severské světlo Nábytek – Truhlárna Silveko