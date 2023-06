Zdroj: Roman Mlejnek

Majitel plánoval nový domov pro svoji rodinu, vlastnil pozemek a k němu dokonce i projekt domu. Jelikož měl ale jisté pochybnosti, rozhodl se, že osloví ještě další architekty, aby připravili jiný návrh, který by situaci vyjasnil. Jenže architekti ze studia Dobrovolný architekt majitele přesvědčili, že jeho rodinné sídlo by se mnohem lépe vyjímalo na větším pozemku, který majitel také vlastní, kde lze lépe odclonit sousedy, vytvořit soukromí, a navíc jsou odtud krásné výhledy do kraje, dokonce ideálně podle světových stran. „Měli jsme výhodu, že díky původnímu projektu už majitel prošel cestou návrhu domu, takže přesně věděl, jaké chce místnosti, v jaké návaznosti a jak mají být zhruba velké. To celý proces významně urychlilo,“ vzpomíná architekt Petr Dobrovolný. „Na nás tedy bylo zejména vymyslet tvar, podobu domu, umístění a detaily interiéru.“

Jakoby na vršku

Majitel potřeboval abnormálně velkou garáž, takže bylo třeba vymyslet, jak takovou velkou hmotu nenápadně zakomponovat do budovy. „Vzhledem k velikosti garáže jsme se rozhodli nejnižší podlaží vily umístit pod zem, respektive ho částečně zahrnout zeminou, aby budova nepůsobila příliš mohutně,“ vypráví architekt. Z pohledu ze zahrady tak vila působí, jako by stála na kopečku, z jiných stran je nejnižší patro se vstupy, garážovými vraty a adekvátními příjezdovými cestami vidět. Do rozlehlého suterénu se navíc kromě dostatečného místa pro parkování pohodlně vešly velké skladovací prostory, technologické zázemí domu i bazénu a tělocvična s prosklenými dveřmi do zahrady.

Roste jako z vody

Přízemí má půdorys písmene L a skýtá prostor pro společný život rodiny. V jednom křídle jsou obytné místnosti, v druhém sauna a krytý bazén. Obytné křídlo má ještě druhé podlaží s ložnicemi. Místo mezi křídly vyplňuje velká terasa diagonálně zakončená altánem, který nemá stejnou orientaci jako části domu, ale je vůči nim nakoso. „Jednak jsme tímhle řešením altán otočili k nejhezčímu výhledu a jednak tvarová nepravidelnost dotváří kompozici, dodává jí určitou energii,“ vysvětluje architekt. Směrem do zahrady sousedí s obytným křídlem, terasou a altánem koupací jezero. Hladina jako by téměř dosahovala prosklených oken a dveří. „Tak jsme to zamýšleli. Chtěli jsme, aby dům jako by vyrůstal z jezera,“ říká Petr Dobrovolný a vysvětluje i zvláštní označení vodní plochy: „Původně mělo být jezírko přírodní s koupací částí, proto jsou v něm mělčiny a různé úrovně hloubek, jenže když majitel zvážil náročnost údržby a dosažitelnou kvalitu vody, rozhodl se raději pro bazénovou technologii.“

Tmavá elegance

Hlavní vchod vede v přízemí do obytné části, navazuje na něj velká hala s malou šatnou. Jedním směrem se kolem schodiště do patra projde do obytné místnosti s velkým sezením, jídelním stolem a kuchyní s ostrůvkem a barovým posezením. Mezi skřínkami kuchyňské linky jsou schovány také dveře do spíže.

Na druhou stranu se dá ze vstupní haly vejít do pracovny a toalety pro obytnou část. Na ni navazuje druhé křídlo domu se saunou a sprchou pokračující krytým bazénem. Mezi saunou a bazénem zůstalo dost místa pro lehátka, na nichž si lze během saunování odpočinout. Bazénová část má podobně jako obytné místnosti velkou prosklenou plochu s dveřmi na terasu.

Schody nahoru ústí zhruba v polovině délky prvního patra a pomocí světlíku ve střeše mají dostatečný přísun denního světla. Od schodů směrem do zahrady je prostor pro děti, dva pokoje se společnou lodžií doplňuje koupelna. Za schody na opačné straně leží zázemí rodičů – přes šatnu se prochází do koupelny nebo ložnice opět se vstupem na lodžii. Jelikož venkovní plochy patra z tvaru domu nevystupují, ale zůstávají uvnitř půdorysu kryté přesahem střechy, zachovává si obytná část čistý tvar kvádru. Lodžie u dětských pokojů má ve střeše kulatý zasklený otvor, který ji osvětluje, a navíc celý dům zdobí.

Interiér zrcadlí osobnost majitele. „Ačkoli jsme se shodovali v materiálech povrchů, majitel zvolil pro interiér mnohem tmavší barvy, než jsme si původně představovali,“ líčí architekt. Výrazně ovlivnil i vnější vzhled domu, když si pro kamenný obklad vybral rulu, která má díky příměsi železa mírně rezavou barvu.

Rezavý kámen a černý kov

Vila stojí na železobetonové desce a pasech, má železobetonové monolitické stropy, zdi jsou vyzděny z betonových tvárnic a keramických bloků. Vnější stěny se skládají ze tří vrstev – keramického zdiva, tepelné izolace a kamenné přizdívky. „Dům jsme navrhovali v pasivním standardu – má dvě tepelná čerpadla a rekuperační větrací jednotky a venkovní žaluzie proti průniku tepla, ale bazénová technologie pochopitelně výpočty narušuje,“ vysvětluje Petr Dobrovolný.

Petr Dobrovolný, Dobrovolný architekt Architektonické studio s kancelářemi v Brně a Ústí nad Labem bylo založeno v roce 2009. Zaměřuje se především na projekty nízkoenergetických a pasivních domů a sanace budov ve vysokém energetickém standardu. Ve svém portfoliu má novostavby i rekonstrukce rodinných a bytových domů, komerční i veřejné budovy. www.dobrovolny-architekt.cz

Prosklené stěny v pokojích mají skryté obvodové rámy. „Chtěli jsme zachovat architekturu postavenou na kombinaci pilířů a stropních desek, takže jsme ve skle orámovali jen dveře, protože to tvarově lépe ladilo,“ říká architekt. Plné zdi mezi pilíři tvoří štípaný kámen, který rozrušuje jednolitost velkých ploch a zjemňuje měřítko. Křídlo s bazénem pokrývá probarvený titanzinkový obklad, tedy kovový materiál černé barvy kontrastující s kamennou částí. Jiný povrch fasády navíc odlišuje jednotlivé části domu.

Altán s krytou kuchyní a posezením také pokrývá kamenná fasáda, ale velká okna mají výrazné černé rámy. Jsou skládací, takže je lze v teplém počasí zasunout zcela na stranu a užívat si posezení v podstatě venku na zahradě. Koneckonců i ta prošla velkou proměnou. Zatímco vila leží v těžišti pozemku, zahradu po obvodu lemuje vzrostlá zeleň a zpevněná cesta. Záhony a okrasná výsadba se soustředí kolem vily a velkou část zahrady zabírá květnatá louka. Vila tak stojí v soukromí a uprostřed vlastního parku.

