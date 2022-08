Zdroj: Vinařský fond

Slavnosti vína spojené s vinobraním mají dvojí důvod. Pořádají se pro lidi, aby si užili hezké chvíle s pestrou zábavou a sklenkou vína, ale hlavně by měly být poděkováním vinařům za jejich celoroční práci. Sběr hroznů probíhá většinou od konce srpna, v září a říjnu, s ohledem na konkrétní odrůdy, ovšem nejvíce slavností se pořádá právě v září.

Jak se to má s burčákem

Burčák je částečně zkvašený hroznový mošt, který se může prodávat mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, ve kterém byly hrozny sklizené. Připravuje se z raných odrůd, proto bývá k dispozici už na vinobraní, kde se také nejvíce koštuje. Vlastně jde o ochutnávku prvního stadia vína, protože jeho výroba si žádá určitý čas (první vína z letošní sklizně budou na svatého Martina).

Burčák ochutnáte také na Vinici sv. Kláry v pražské Troji Autor: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Podobná, a přesto jiná

Slavnosti vína mají stejnou myšlenku, jde o veselice, kde se burčák a vína z dřívějších sklizní koštují, určitě dostanete také něco dobrého na zub. Současně vás čeká pestrý kulturní program a mnohdy i něco navíc. Pořádají se ve městech i vesničkách, některé trvají jeden den, větší akce celý víkend nebo od pátku do neděle. Tady je naše nabídka.

1. víkend v září

V sobotu 3. září vás čekají slavnosti v Horních Bojanovicích. A na Moravské vinobraní s cimbálem se můžete těšit v Klokočné (před hostincem).

2. víkend v září

Trojské vinobraní se plánuje 10. září v areálu pražského barokního zámku Troja. Ve stejný den bude i Roudnické vinobraní neboli hodně burčáku a celá řada koncertů. A také na Kuksu, v barokním areálu. Nebo v lednickém vinařství Annovino, kde chystají hned tři zážitky: kromě vinobraní i dýňobraní a gulášfest.

Královopolské vinobraní proběhne 9. až 11. září na Slovanském náměstí v Brně-Králově Poli, letos se propojuje se 700. výročím narození Jana Jindřicha Lucemburského, který ve 14. století zásadně podpořil rozvoj vinohradnictví na Moravě. Mimo jiné si užijete rytířské turnaje, besedy s vinaři nebo sabráž sektů.

Znojemské historické vinobraní Autor: Znojemská beseda

Mezi top akce patří Znojemské historické vinobraní a Pálavské vinobraní, oboje 9. až 11. září. Osvědčeným magnetem Znojma je historický průvod krále Jana Lucemburského, jde o velkolepé divadlo, které odehraje asi 450 účinkujících. Pálavské vinobraní zve do Mikulova. I tady vás čeká průvod královské družiny, veřejná ochutnávka vín z Národní soutěže vín Mikulovské vinařské podoblasti, tradiční nedělní výstup na Svatý Kopeček a jiné radosti.

Tip navíc

Slovácké slavnosti vína provází nejen lahodný mok a tradiční kroje a muziky, ale rovněž dny otevřených památek Uherského Hradiště a komentované prohlídky. Podrobnosti o památkách zde.

3. víkend v září

Bzenecké krojované vinobraní (16. až 17. září) už podle názvu láká na tradiční folklor a na ochutnávka burčáku a vín ve zdejších sklepích.

Psát o slavnostech vína a nezmínit takzvané hlavní město vína, Valtice, nejde. Vinobraní na zámku se plánuje 16. až 17. září (doprovodný program proběhne i mimo zámecký areál). Ovšem milovníkům netradičních zážitků doporučujeme Retro vinobraní a Mistrovství světa ve sběru hroznů. Na akci se předem zaregistrujte, pak se „hoďte do gala“ (vítá se stylové oblečení z 50. a 60. let, tepláky a rádiovka to jistí) a přijďte 17. září do areálu vinařství Château Valtice. Pozor, sběr hroznů je na čas!

Kdo to má na Moravu daleko, může zamířit do naší další vinařské „Mekky“, města Mělník (16. až 18. září). Kromě toho, co obvykle čekáte a dostanete, ještě přibude možnost plavby výletní lodí, návštěvy zámku, vyhlídkové věže chrámu sv. Petra a Pavla nebo podzemí se středověkou studnou.

Vinice sv. Kláry je součástí Botanické zahrady hl. m. Prahy Autor: Botanická zahrada hl. m. Prahy

A kdo bude 17. až 18. září v Praze, určitě si nenechá ujít Vinobraní na vinici sv. Kláry, která je součástí Botanické zahrady hl. m. Prahy (najdete ji v Troji). Zdejší vinohrad je skutečný pamětník, patrně byl založený už ve 13. století. Navíc jde o světový unikát, patří k největším vinohradům, které jsou provozované botanickou zahradou.

4. víkend v září

Těšte se na Sedlecké vinobraní (24. září, jde o Sedlec u Mikulova) nebo také na Zámecké vinobraní Domousnice (24. září). Nádherné zážitky slibuje Karlštejnské vinobraní (24. až 25. září), které ozdobí například gotické oděvy, výuka historických tanců, souboje šermířů či průvod Karla IV. s chotí Eliškou Pomořanskou a družinou královských dvořanů.

Více o těchto, ale i mnoha dalších slavnostech vína najdete zde, stačí si nalistovat kalendář akcí.

