Zdroj: shutterstock

Přemýšlíte, kam na víkendový výlet nebo jak oživit šedé dny? Můžete se vydat za relaxací a zábavou do lázní s termálními prameny. Nebo můžete ušetřit čas a peníze za cestu a vytvořit si vlastní termály z vany nebo vířivky! Podívejte se, proč je to skvělá volba pro každého.

Stručný souhrn z článku: Vířivky a teplá voda poskytují útěchu od stresu a nabízejí zdravotní benefity díky minerálům jako hořčík a vápník.

Moderní lázně a vířivky nabízí zábavní aktivity a wellness zóny, poskytují tak ideální prostředí pro rodinnou zábavu i odpočinek.

Pro domácí využití můžete přidat do vody speciální soli, jako je epsomská nebo termální, které poskytují podobné benefity jako lázeňské vody. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Vířivky a teplá voda nabízí nejen útěk od každodenního stresu, ale i zdravotní benefity. Ať už hledáte odpočinek, zábavu, nebo zlepšení svého zdraví, vířivka s teplou vodou je ideálním místem. Stačí se jen ponořit do horké lázně a hned vám bude o něco lépe. Podívejte se, co vše vám mohou moderní vířivky nabídnout.

Je lepší koupit mobilní, nebo pevnou vířivku?

Zdravotní přínosy horké vody

Termální vody jsou známy svými léčivými účinky již po staletí. Jsou bohaté na minerály, jako je hořčík, vápník a síra, pomáhají tedy při léčbě kožních problémů, podporují kloubní zdraví a působí uklidňujícím efektem na celý organismus. Pokud můžete navštívit nějaké termální lázně ve vaší blízkosti, nepůjde jen o relaxaci, ale i o léčbu a zlepšení vašeho zdraví.

Teplá voda uvolňuje svalové napětí a také stimuluje uvolňování endorfinů, hormonů štěstí. Pobyt ve vířivce může být i sociální záležitostí, kde sdílíte příjemné chvíle s přáteli nebo rodinou, což zvyšuje pocit spokojenosti a společenské soudržnosti. Také vizuální kontrast teplé vody a chladného okolí vytváří jedinečný a čarovný zážitek, který rozptyluje zimní melancholii a přináší útěchu v mrazivých dnech.

Vířivky a wellnes jako zábavní centra

Dnešní lázně toho nabízejí mnohem víc než jen klidné koupání. Najdete zde tobogány, vodní atrakce, wellness zóny i saunové světy. Jsou ideálním místem pro rodinné výlety, kde si každý najde to své – od vzrušujícího dobrodružství po chvíle klidu v bublinkách.

Jak si užít lázně na maximum

Termální lázně najdete v Čechách i na Moravě, v Polsku, Maďarsku, Rakousku i Německu. Na řadě míst mají skutečně léčivé horké prameny, jinde nabídnou různé horké proudy a vířivky. Je jen na vaší volbě, zda se rozhodnete pro horkou vodu, nebo léčivou lázeň.

Aby byl váš pobyt co nejpříjemnější, je důležité dodržovat několik zásad. Připravte se na relaxaci, ale nezapomeňte na hydrataci a občasný odpočinek mimo vodu. Také nezapomínejte na služby, jako jsou masáže nebo kosmetické procedury, které zvýší účinek relaxace a pomohou vám odpočinout si ještě více.

Termální lázně ve vaně a ve vířivce

Možná jste nějaké lázně navštívili a chtěli byste si dopřát léčivé prameny i u sebe doma, v koupelně nebo na zahradě. Je to překvapivě snadné. Do vody stačí přisypat nějakou vhodnou sůl do koupele, promíchat nebo pustit vířivku a bubliny a proudy vše obstarají.

Lázeňská koupelová termální sůl z oblíbených maďarských lázní BÜK Thermal stojí kolem 200 Kč za 500 gramů soli, což je množství, které můžete rozdělit i na dvě koupele. V prodeji je i varianta 2,5 kg soli za 799 korun.

Jiným zajímavým produktem je epsomská sůl pro vířivky, která obsahuje hořčík a síran. Můžete ji použít do koupele nebo rozpustit jen část třeba pro péči o nohy, tvorbu přírodní masky a podobně. Kilogramové balení stojí necelou stokorunu, výhodnější je 10kg varianta za cenu kolem 700 Kč. Kromě epsomské soli se můžete rozhodnout i pro magnézium z mrtvého moře, jehož cena je přibližně o třetinu vyšší.

Na co si dát pozor? Při výběru solí do koupele nezaměňujte tyto speciální varianty s bazénovou solí, která je určena pro péči o vodu. Tato sůl je zpravidla v kategorii bazénová chemie, nikoliv soli do koupele a do vířivek.

Zdroj: thespruce.com, diamondspas.com, bishta.co.uk