Výjimečná popínavka se může stát chloubou zahrady za předpokladu, že jí dopřejete patřičné podmínky a po část roku snesete, že se chová jako malé dítě. To, co je předností vistárie, s sebou totiž nese značný nepořádek.

V době květu je nepřehlédnutelná, záplavu obřích hroznovitých květenství, půl metru a třeba i více dlouhých, uvidíte i bez brýlí. Nicméně nejdelší hrozny květů má nabízet kultivar Multijuga (Macrobotrys), údajně jde o 80 až 130 centimetrů. Tahle paráda ale není zadarmo, když vistárie odkvétá, je třeba pod ní denně uklízet. A ne jednou.

Bez opory by to nešlo

Vistárie původně pochází z Asie a také z Ameriky. U nás se často pěstují dva druhy, květnatá (Wisteria floribunda) a čínská (Wisteria sinensis), byť k mání jsou i různí kříženci. Z barev květů se nejčastěji předvádí fialová a modrá či fialovomodrá, dále se lze setkat také s růžovou nebo bílou.

Počítejte s tím, že vistárie potřebuje oporu, je to liána, proto se často vysazuje poblíž pergol, nebo ji upněte na opravdu pevnou nosnou konstrukci. Jen některé druhy se pěstují jako keř, což není příliš obvyklé.

Hodí se do nádob?

Pokud na tom trváte, je to vaše volba, nicméně odborníci doporučují vysazovat vistárie do volné půdy. Důvod je zřejmý, kořenovému systému v nádobě hrozí vymrznutí. Navíc tyto liány dokážou šplhat nejen do velké výšky třeba 10 či až 20 metrů, ale zabírají hodně místa také na šířku.

Jaro značka ideál

Nejvhodnější dobou výsadby je jaro, kupte si dobře zapěstované sazenice v kontejneru. Samozřejmě ji můžete zkusit vypěstovat rovněž ze semen, tedy pokud jste trpěliví, v tomto případě si na květy počkáte ještě delší čas. Dále se množí řízkováním nebo hřížením.

Místo pro královnu

Pro krasavici vistárii vyberte místo doslova královské. Dařit se jí bude v teplejších oblastech na slunném stanovišti v dobře propustné půdě. Při výsadbě se vyplatí zeminu obohatit zahradnickým substrátem a případně ji ještě vylehčit pískem. Důkladná závlaha je nutná až do doby plného zakořenění. Výživu jí dodá kyselé hnojení.

I u nás snáší zimu vcelku dobře. Kdyby se však stalo, že kvůli nepříliš ideálnímu stanovišti nebo krutým mrazům vistárie namrzne, na jaře ji seřízněte, obrazí většinou bez potíží.

Důležitý řez

Nikoliv možná, ale jistě - bez patřičného řezu byste se nemuseli dočkat největšího lákadla, obřích a bohatých květenství. Navíc tím držíte liánu zkrátka, jinak by vám „přerostla přes hlavu“. Když se jí dá volnost, časem doslova proroste vším, co má kolem sebe, vleze třeba i do okapů, je schopná nadzvednout plot, je-li poblíž, nebo samotnou konstrukci, po níž se pne.

Na konci zimy (v předjaří) se zkracují postranní výhony přibližně na 10 centimetrů. Pak se výhony zaštipují například už v květnu a klidně ještě jednou třeba v srpnu. Také se je vyplatí horizontálně vyvazovat.



Při dobré starostlivosti se vám liána několik let od výsadby začne odměňovat květy a hrozí, že se do ní doslova zamilujete. Stejně jako impresionistický malíř Claude Monet, který také tuhle popínavku pěstoval na své pohádkové zahradě v Giverny.

