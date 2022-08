Zdroj: shutterstock

Dýně Hokkaido poslední roky získává na popularitě. Polévky, zapečené těstoviny, koláče? Ano, to všechno se z ní dá vytvořit. Věděli jste ale, že ne vždy musí být dýně Hokkaido jen oranžová? Na trhu najdete i zelenou a modrou. V čem jsou jiné?

Běžná odrůda dýně Hokkaido je oranžová. Její dužina je nasládlá a slupku nemusíte loupat. Asi právě proto je velmi oblíbenou u kuchařek.

Zelená Hokkaido neboli Delica F1

U nás není téměř k nalezení, musíte se za ní vypravit na tržnice nebo do speciálních obchodů. Má kulovité trochu zploštělé plody se světlým žíháním. Jedna zelená dýně váží asi dvě kila, a když ji rozříznete, objeví se krásně oranžová dužina. I ona má máslovou chuť, ale strukturou je jemně moučnatá a víc vodnatá. Ani zde se slupka nemusí loupat.

Suchou drobivou dužinu má modrá Hokkaido

Můžete ji najít i pod označením Blue Kuri. Tvarem připomíná hrušku a její slupka je modrá až jakoby do šeda. Je velmi vzácná, plodí totiž velmi málo. Jedna rostlina má jen dva plody. Obsahuje velmi málo vody, a proto je její dužina drobivá a nejmoučnější. To je skvělé, protože z ní můžete vyrobit skvělé placky, noky nebo chléb. Ani zde nemusíte slupku před vařením loupat. A co je nejlepší? Mnoho lidí tvrdí, že právě modrá dýně Hokkaido má nejlepší chuť a překoná oranžovou. Zkuste ji!

zdroj: jimejinak.cz, ireceptar.cz