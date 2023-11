Zdroj: Ondřej Besperát

9. ročník soutěže pro mladé architekty vyhrála Anna Jelínková, absolventka Fakulty architektury VUT v Brně, a to za projekt s názvem Naše cizí místa. Odměnou jí bude tříměsíční plně hrazená stáž v berlínské centrále světoznámého studia Büro Ole Scheeren.

Stručný souhrn z článku: Vyhlášení 9. ročníku Kaplicky Internship, určeného pro studenty a absolventy českých architektonických škol, se konalo 20. listopadu.

Vítězkou se stala Anna Jelínková s projektem Naše cizí místa, zaměřeným na využití prázdných městských prostranství. Projekt obdržel pochvalu od Ole Scheerena, který hodnotil Jelínkovou práci na městských prolukách a nevyužitých místech.

Německý architekt Ole Scheeren, zakladatel studia Büro Ole Scheeren, je známý pro svou inovativní architekturu a komplexní přístup k designu. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Finále se konalo v pondělí 20. listopadu, kdy před odbornou porotou prezentovalo své projekty pět finalistů. Porotu složenou z českých odborníků a odbornic doplnil Deyan Sudjic, emeritní ředitel londýnského Design Musea, které je jedním z partnerů soutěže, a dále Emma Aulanko, zástupkyně berlínského studia Büro Ole Scheeren, do něhož letošní vítězka nastoupí na pracovní stáž.

Soutěž Kaplicky Internship je určena pro studenty a čerstvé absolventy českých architektonických vysokých škol. Letos se konala již po deváté a hlavní cenou byla opět prestižní stáž v renomovaném architektonickém studiu. Vítězové předchozích ročníků mohli absolvovat stáž například u Zaha Hadid Architects, Foster + Partners či Eva Jiřičná Architects. Soutěž organizuje nadace Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museem v Londýně, Nadačním fondem Kaplicky Centre a Českou komorou architektů.

Vyhlášení proběhlo 20. listopadu v Centru architektury a městského plánování Autor: Kaplicky Internship

Vyhlášení proběhlo ve stejný den v prostorách CAMP (Centrum architektury a městského plánování). Vítězkou 9. ročníku Kaplicky Internship se stala 26letá Anna Jelínková se svým projektem Naše cizí místa (Our estranged places), který se zabýval využitelností prázdných městských prostranství, tzv. vágních terénů.

Svůj multifunkční dům situovala do Chrudimi v sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Prvotní myšlenkou bylo spojit vlastnosti vágních terénů a zjistit, zda by bylo možné je využít k bydlení. Snažila jsem se najít způsob bydlení pro moji generaci, pro kterou je tato otázka momentálně tíživá, a navrhnout vhodnou alternativu ke spolubydlení,” uvedla autorka a dodala: „Na stáž v Berlíně ve studiu Ole Scheerena se moc těším i proto, že jejich projekty jsou jiné než ty, kterým jsem se doposud věnovala. Bude pro mě také velkým přínosem podílet se na projektech na různých kontinentech.”

Co porotu zaujalo?

Celkového hodnocení projektu Naše cizí místa se ujal přímo Ole Scheeren: „Hustota zalidnění a obyvatelnost měst jsou některé z klíčových otázek naší profese. Büro-OS má dlouhodobý závazek vytvářet místa pro život a integrovat přírodu do městského prostředí, a to nejen pro uživatele našeho designu, ale také pro obyvatele města a komunity. Projekt Anny Jelínkové se zaměřuje na městské proluky a nevyužitá místa s cílem zpřístupnit tyto prostory a zachovat určitou míru flexibility a svobody užívání pro komunitu. Myslíme si, že to poskytne společný základ pro budoucí spolupráci a těšíme se, že Annu přivítáme v našem týmu.”

Mrakodrap King Power MahaNakhon v Bangkoku Autor: Shutterstock

Kdo je Ole Scheeren? Německý architekt Ole Scheeren získal mezinárodní pozornost během své práce v architektonickém studiu Office for Metropolitan Architecture (OMA), kde spolupracoval s nizozemským architektem Rem Koolhaasem. Po odchodu z OMA založil v roce 2010 vlastní studio s názvem Büro Ole Scheeren. V rámci své samostatné praxe se Scheeren věnuje různým typům projektů, včetně bytových budov, komerčních staveb a veřejných prostorů. Jeho práce je často známá pro svou inovativní architektonickou formu a komplexní přístup k designu. Ole Scheeren se snaží o propojení architektury s kontextem a společenskými otázkami, což je vidět v jeho dílech, která často překračují hranice tradiční architektury. Mezi jeho významné projekty patří například MahaNakhon, nejvyšší budova v Bangkoku, budova čínské televize v Pekingu a rozsáhlý projekt The Interlace, který získal několik ocenění za inovativní urbanistický koncept. Scheerenova práce představuje zajímavou kombinaci estetiky, funkčnosti a ohledu na společenské a kulturní aspekty.

CCTV - budova čínské ústřední televize v Pekingu Autor: Shutterstock

Zdroj: Kaplicky Internship, buro-os.com