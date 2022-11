Zdroj: Cadface

Projekt luxusní vily navrhovala architektonická kancelář Cadface pro americkou rodinu s íránskými kořeny. Situoval se do městečka Brentwood poblíž Nashvillu ve státě Tennessee a jeho velkou devízou je panoramatický výhled. Jak na městečko, tak na okolní lesy.

Z každé strany jiná

Třípodlažní stavba ve svahu klame tělem. Je založená na pilotách a opěrných stěnách a připomíná železobeton, ve skutečnosti však půjde o dřevěnou rámovou konstrukci. Při pohledu z kopce se zdá, jako by levitovala nad pozemkem. Masivní hmotu vizuálně odlehčí velké okenní plochy a skleněný fasádní obklad se zrcadlovým efektem. Jednoduchou materiálovou kombinaci oživí kovové a dřevěné detaily oken a obkladových prvků. Včetně slunolamů s perským vzorem, který se pak několikrát promítá rovněž v interiéru.

Do obýváku přes garáž

Hlavní vstup směrem z ulice se situuje na úrovni nejvyššího podlaží, do domu se vchází po lávce, kterou z veřejné komunikace nevnímáte. Majitelé budou vstupovat rovnou přes garáž a takzvaný „mud room“ do kuchyně, což byl také jejich požadavek. „Na zádveří a oddělení takzvané špinavé zóny (garáž) od čisté (kuchyně, obývací prostor a podobně) nekladli příliš velký důraz ani místní úřady, ani investoři. My ho ale považujeme za nutný standard,“ uvádí spoluautorka projektu Ing. arch. Martina Šimková.

Jelikož se dům nachází v příkrém svahu, život v exteriéru se bude odehrávat na několika terasách. Ty patří ke všem ložnicím, obývací části, jídelně a dokonce i k posilovně. Nicméně jako hlavní venkovní prostor bude fungovat spodní zastřešené patro, kde se nachází bazén, venkovní kuchyně s grilem a stolováním a další zákoutí.

I když je dům mega obří, stojí ve svahu, proto se outdoor život bude odehrávat na terasách Autor: Cadface

Tisíc metrů čtverečních

Centrem domu se stane „open space“ v nejvyšším patře, funkčně rozčleněný na oficiální kuchyni, jednu jídelnu pro formální stolování a druhou snídaňovou, pracovnu, také místo pro setkání s přáteli neboli formal living room, televizní „koutek“ a další. „Přestože jde o otevřený prostor, použili jsme různé prvky pro optické rozdělení. Například pracovna je od kuchyně oddělená transparentní knihovnou vystupující do prostoru, formální část obýváku zase mramorovou stěnou s oboustrannou krbovou vložkou,“ uvádí Martina Šimková.

Další zajímavost představuje takzvaná špinavá kuchyně „butler's pantry“, přes niž se prochází do domu poté, jakmile majitelé zaparkují auto v garáži. V ní se totiž bude vařit víc než v hlavní kuchyni, zejména pokrmy, jež jsou více aromatické a při jejichž přípravě se počítá s větším nepořádkem.

V domě se počítá se dvěma ložnicemi, každou doplní vlastní koupelna a šatna. O patro níže sejdou do svých pokojů hosté, tady bude i zmiňovaná posilovna s vlastním hygienickým zázemím a sauna. Sečteno a podtrženo, včetně přízemí půjde asi o 1000 m² užitné plochy.

Kámen, umění, perské koberce

Nábytek se bude vyrábět na míru z dubu, ořechu a mramoru, v koupelnách se použije travertin a mramor s intarziemi (vsazenými mosaznými pásy) a ořechem. Veškerý interiérový sedací nábytek včetně pohovek, křesel a židlí dodá italský výrobce Flexform. Materiálová paleta vytvoří neutrální pozadí uměleckým dílům a ručně tkaným perským kobercům ze soukromé sbírky majitelů.

Perské koberce a umělecká díla jsou ze soukromé sbírky majitelů Autor: Cadface

Teplo a světlo

Aby v domě nebyla zima, o to se postará podlahové topení, rekuperace a solární panely. V objektu se instalují klimatizační jednotky, které nebudou pohledově exponované. A veškeré elektrozařízení se napojí na systém inteligentní domácnosti. V každé místnosti je navrženo několik různých zdrojů světla, aby se daly vytvořit různé scény podle denní doby, nálady nebo ročního období. Jedna z nich se aktivuje v nočním režimu. Při zaznamenání pohybu se rozsvítí jen strategicky umístěné LED podsvícení v červené barvě a v nízké intenzitě. Má to svůj důvod, červená totiž člověka „neprobudí“ tak jako světlo jiné barvy.

Vizitka autorů projektu

Pražský ateliér tvoří Ing. arch. Martina Šimková a Ing. arch. Jozef Počil, které spojuje práce i osobní život. Před 16 lety začínali návrhy koupelen, posléze dalších částí interiéru, následně přidali rekonstrukce a od roku 2015 se věnují také rodinným domům. Navrhují vše, od umístění objektu na pozemku až po detaily v interiéru. Projekt Brentwood 96 je jedním ze série luxusních vil v americkém Brentwoodu. Jde o výsledek spolupráce s architektonickou kanceláří v USA. Více se dozvíte na www.cadface.com.

Zdroj: časopis Dům&Zahrada