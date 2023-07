Zdroj: Leonardo AI

To, co je ovšem na tom celém nejlepší, je, že vědci, kteří tohle vytvořili, to dali jako open source platformu, tedy zdrojový kód dali k dispozici všem, ať si s tím hrají, staví na tom vlastní projekty a zdokonalují.

Z Berkeley všem

Nerfstudio je nástroj, který byl vytvořen vědci z University of California - Berkeley. Tento nástroj pomáhá lidem vytvářet trojrozměrné (3D) obrázky z běžných fotografií pomocí techniky nazvané Neural Radiance Fields, zkráceně NeRF.

Nerfstudio je tak navrženo, aby ho mohl kdokoli snadno používat - ať už jste odborník, výzkumník, umělec, nebo jen nadšenec. Je to mocný nástroj pro vytváření realistických 3D modelů a může se uplatnit v mnoha oblastech, jako je robotika, počítačové vidění, nebo třeba ve filmovém průmyslu při tvorbě speciálních efektů.

Jednou z hlavních myšlenek za Nerfstudio je spolupráce. Nástroj je open-source, což znamená, že kdokoli může přispět k jeho vylepšení. Tak se můžou sdílet nové myšlenky, metody a poznatky, což umožňuje rychlejší pokrok v této oblasti.

Nerfstudio také usnadňuje práci s reálnými daty. Kdokoli může nyní snadno používat NeRF na skutečných datech, což byla dříve složitá úloha. To znamená, že tato technologie je nyní přístupnější i pro ty, kteří nemají hluboké znalosti v oblasti NeRF.

Nerfstudio je stále ve vývoji, vedeným týmem z Berkeley a s pomocí více než 100 lidí mimo univerzitu. To ukazuje, jak velký potenciál má tento nástroj jako společný projekt s otevřeným zdrojovým kódem. Díky Nerfstudiu je nyní vytváření realistických 3D obrázků z fotografií jednodušší a rychlejší, což otevírá dveře pro další inovace v oblasti vizuálního zpracování a počítačové grafiky.

Co z toho budeme mít?

Představte si, že zanedlouho bychom mohli projít jakýkoli interiér a snadno pomocí fotografií z něj vytvořit 3D scan, jaký dnes známe třeba z Google Street View. Jenže na to je zapotřebí speciální 3D kamera a náročný software, který to dá všechno dohromady. Tohle je možné zvládnout jen s foťákem na mobilu a domácím počítačem. Stejně tak by se mohly generovat i virtuální světy a procházet jimi. Už dnes funguje možnost, že architekt navrhne interiér domu a lze pomocí programu jakoby jím procházet. Jenže tohle by byla nová dimenze. Investor by mohl k domu virtuálně přijít, vstoupit do něj, a pokud by to byla rekonstrukce, přepínat si mezi pohledy před/po…

Zdroj: Techexplore, Univerzita Berkley