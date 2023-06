Zdroj: Shutterstock

Představa bazénu uvnitř domu mnohým evokuje vzpomínky na hollywoodské filmy a luxusní vily. V dnešní době je možné postavit bazén prakticky kdekoliv, včetně vlastního obytného prostoru. Otázkou zůstává, zda je to opravdu rozumné rozhodnutí, nebo zda se jedná o chybný krok vedoucí k potenciálním problémům.

Zdá se, že vnitřní bazény jsou obklopeny řadou mýtů a nedorozumění. Někteří kritici tvrdí, že vnitřní bazén je zdrojem vysoké vlhkosti, což může vést až ke škodám na domě, nebo dokonce ke zdravotním problémům v důsledku plísní. Ale jsou tyto obavy skutečně opodstatněné?

Vlhkost a plíseň?

Z bazénu o ploše 32 metrů čtverečních, vyhřívaného na 26 °C při teplotě prostoru 28 °C se za hodinu vypaří až 5 litrů vody. Aby se díky tomu bazén nestal zdrojem vlhkosti a plísní, je třeba vybrat zkušeného dodavatele. Musí to být specialista na vnitřní bazény i související odvlhčovací technologie. Ideální je zapojit dodavatele již do přípravy studie celého domu, což umožní včasné zapracování všech specifik a požadavků do projektu. Vnitřní bazén je stavebně náročný, zejména z hlediska hydroizolace i statiky.

Suterén, nebo přízemí?

Obě tyto varianty mají své výhody i nevýhody, takže je důležité vše pečlivě zvážit. Umístění bazénu do suterénu může být atraktivní z hlediska energetické účinnosti. S dobrou tepelnou izolací se zde nejlépe eliminují tepelné ztráty bazénové haly. Nicméně, podzemní umístění může být komplikováno omezeným přístupem k přirozenému světlu a komunikací s exteriérem.

Výhled na zahradu

Na druhé straně, umístění bazénu v přízemí nabízí možnost volného pohledu přes částečné prosklení obvodových stěn. Takové umístění může také umožnit otevření skleněných segmentů v létě, což vám umožní využívat všechny výhody venkovního bazénu.

Provoz vnitřního bazénu

Provoz vnitřního bazénu klade nároky na řešení vlhkosti, vytápění a ventilace. Jde o klíčové faktory, které vám mohou pomoci předcházet potenciálním problémům, jako je rosení skel nebo riziko vzniku plísní.

Vzduchotechnika nutná

Jednou z možností, jak zajistit optimální vnitřní prostředí v místnosti s vnitřním bazénem, je instalace moderního vzduchotechnického systému. Vzduchotechnika zajistí optimální výměnu vzduchu v prostoru bazénu a vyřeší problémy s odpařováním vody. Kromě toho je třeba zajistit ekonomický ohřev vody a uživatelsky komfortní mikroklima.

Krásný sen, nebo noční můra?

Vnitřní bazén může být skvělým doplňkem vašeho domova, pokud je správně navržen a řádně udržován. Klíčem k úspěchu je pečlivé plánování, vhodný výběr umístění, správné technické řešení a pravidelná údržba. Pokud těmto aspektům věnujete dostatečnou pozornost, vnitřní bazén se může stát skvostem vašeho domova, nikoli zdrojem potíží.

