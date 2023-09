Zdroj: Shutterstock

Klíčovým prvkem této inovace je molekulárně upravený hydrogel. Tento materiál má schopnost přeměnit vzduch na pitnou vodu pouze pomocí energie ze slunečního světla. Hydrogel funguje jako sorbent, který dokáže extrémně rychle a efektivně extrahovat vodu z atmosféry. To je revoluční zjištění, které může změnit způsob, jakým získáváme čistou vodu.

Rychlá a energeticky efektivní produkce pitné vody

Tento proces vytahování vody ze vzduchu je nejen efektivní, ale také velmi rychlý. Dokáže fungovat i za extrémně vysokých teplot, což znamená, že může být nasazován i v oblastech se suchým a teplým podnebím, jako je právě Texas. Jedním z klíčových prvků úspěchu je využití přirozených teplotních výkyvů, čímž se minimalizuje potřeba dalšího energetického vstupu. Kapacita zařízení je dalším důležitým aspektem, protože může vyprodukovat až 7 kilogramů pitné vody na kilogram gelových materiálů.

Testovací systém vodního kondenzátoru Autor: University of Texas v Austinu

Cesta k větší účinnosti

Dalším důležitým faktorem, který zvyšuje účinnost tohoto procesu, jsou mikrogely. Tyto mikroskopické částice hrají klíčovou roli při ultrarychlém zachycování a uvolňování vody. Díky nim je proces mnohem efektivnější a přibližuje se praktickému využití.

Výzkumníci z Texaské univerzity v Austinu již plánují převést své objevy do komerčního produktu. Klíčovým cílem je optimalizace konstrukce mikrogelů, aby dosáhli ještě větší efektivity. Zároveň se snaží zajistit, aby byla tato technologie škálovatelná a přenosná, což by mohlo změnit život lidí v suchých oblastech.

Cíl: Dostupná čistá pitná voda pro všechny

Hlavním cílem této technologie je zajistit dostupnou čistou pitnou vodu pro všechny, zejména pro obyvatele suchých oblastí, kteří mají omezený přístup k této základní životně důležité tekutině. Snížení nákladů na sériovou výrobu a schopnost přenosnosti pro různé aplikační scénáře jsou klíčovými faktory, které by mohly tuto technologii udělat globálně dostupnou.

Výzkum provedený v Texaské univerzitě v Austinu má obrovský význam v boji s globálním nedostatkem pitné vody. Tato technologie přináší naději pro suché regiony světa a může změnit osud milionů lidí.

Tento výzkum byl publikován v Proceedings of the National Academy of Sciences v roce 2023. DOI: 10.1073/pnas.2308969120.