Zdroj: UNIDO

Problém s malými hydroelektrárnami je v tom, že potřebují velký průtok vody, což v našich podmínkách je často nesplnitelné. Také je nutný velký spád, který roztáčí kola turbín. Prakticky je jedno, o jaký jde typ. Objem vody a vysoká kinetická energie jsou prakticky nutností.

V ruce

Jednou z inovací v tomto odvětví je mikrohydraulická jednotka pro výrobu elektřiny v malých, nízkohladinových prostředích, kterou představuje společnost Sumino. Firma představila dvě verze, které se liší výstupním výkonem.

"PicoPica10" je jednotka se spirálovým rotorem, která umožňuje generování kolem 10 W s tím, že je zde zapotřebí průtok pouze 10 ℓ/sec a spád pouhých 0,1 m! To jsou naprosto neuvěřitelná čísla, kterým lze těžko věřit. Ovšem podívejte se na video. Skutečně to funguje. V českých podmínkách by i desetiwattový stálý zdroj byl hodnotný a zručný domácí kutil by jej využil.

Tento produkt lze ručně sestavit a dopravit na místo určení. Vždyť váží pouhých 17,5 kg. Lze jej využít jako bezpečnostní osvětlení, čerpající energii z nedaleké vodní cesty. „PicoPica10“ již bylo prodáno více než 500 sad v Japonsku jako prostředek pro environmentální vzdělávání, což svědčí o jeho praktickém využití a přínosu pro udržitelný rozvoj.

Na ledničku

Na druhou stranu „PicoPica500“ umožňuje generování kolem 500 W s tím, že potřebuje vyšší průtok 100 ℓ/sec a spád 0,7 m. I to je ale neuvěřitelná hodnota. Vygenerovaná energie může být ekvivalentní spotřebě elektřiny průměrné japonské domácnosti. Pokud je tento produkt implementován v rozvojových zemích, kde je elektrifikace problémem, může se modernizovat životní styl lidí, což má za následek poskytnutí obrovského sociálního a kulturního dopadu.

Za den je možné získat dostatek energie pro provoz lednice, osvětlení, telekomunikačního zařízení apod.

Oba výrobky jsou zajímavé tím, že pracují s otevřeným soustrojím a šnekovým rotorem. Nemohou se tak zanést menším nepořádkem a nehrozí opotřebení jejich součástí. Před většími kusy pak uchrání stroj jednoduchá česla.

Zdroj: UNIDO, CTC-N