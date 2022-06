Zdroj: Shutterstock

Ne vše musíte mít denně na očích. Podomítkové baterie slibují skrytí těch částí, které opravdu není nutné vidět, pohledově nepřehlédnutelné zůstávají pouze nezbytně nutné - ovládací prvek a výtok, případně hlavice sprchy.

Stylově se hodí všude

Jako nejčastější důvod pro výměnu přiznaných baterií za podomítkové se většinou uvádí požadavek na minimalistický design, což automaticky neznamená, že si je můžete dopřát pouze v moderní koupelně. Prodávají se také retro série s elegantními kohoutky a páčkami. Design je navíc důležitý nejen kvůli estetickému výsledku. Vyzkoušejte si, jak se s bateriemi manipuluje, jak dobře vám sednou do ruky.

Otázka místa

Většinou se podomítková baterie skládá ze dvou částí - podomítkového tělesa a viditelných prvků. Kvůli instalaci podomítkového tělesa je třeba zasáhnout do zdi, nebo vytvořit předstěnu. Často se jako minimální instalační hloubka uvádí 10 centimetrů, vždy ale bude záležet na konkrétním případu. Například pokud na koupelnu navazuje ložnice, doporučuje se ještě silnější stěna, aby se eliminoval hluk.

Stejně tak ale nelze vyloučit, že vám tento typ baterie v kombinaci s materiálem příček ve vašem bytě odborník raději nedoporučí (tedy pokud nechcete slyšet všechno).

Bezpečnější řešení

Zejména v menších sprchových koutech se zdůrazňuje bezpečnost. Když baterie s celým potřebným vybavením zabírá směrem do prostoru co nejméně místa, spíše o ni nechtěně nezavadíte, neuhodíte se. Je to bezpečné pro všechny generace.

Kromě sprchového koutu se podomítkové baterie v koupelně nabízí k vaně (ta se napouští přepadem), umyvadlu nebo bidetové. Podle toho, kolika směry potřebujete rozvést vodu, si vybírejte jednocestné, dvoucestné, třícestné… Například do vany s ruční sprchou potřebujete dvoucestnou.

Snazší údržba

Podomítkové baterie se skutečně lépe udržují v čistotě, ale ne snad proto, že by se na nich nemohl tvořit vodní kámen. Tvoří se však méně už proto, že voda zasahuje menší část výrobku. A u moderních tvarů nenajdete problematická místa náročnější na údržbu.

Hodí se k sobě?

Předem si zjistěte, zda podomítkové těleso a viditelné prvky k sobě pasují. Nespoléhejte se ani na to, že výrobky jedné modelové řady budou automaticky kompatibilní. Můžou, a nemusí.

A co oprava?

Někteří lidé si stále myslí, že v případě opravy podomítkové baterie se doma zase bude bourat. Kvalitní produkty se vyrábí tak, aby se potenciální problém dal vyřešit bez nového zásahu do zdi. Je to logické, podomítkové baterie bývají finančně nákladnější, a komu by se chtělo odkládat bokem peníze na další zásah do zdi.

