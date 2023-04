Zdroj: Shutterstock

Čím mám navoskovat/natřít starou cihelnou dlažbu, když ji chceme položit do našeho domu? Je to klasika porézní cihla a chceme něčím "uzavřít" póry, aby se tolik nešpinila. Ostatně to chceme udělat před spárováním, aby to dobře dopadlo.



Cihelná dlažba patří mezi tradiční podlahové krytiny, které se sice již tak často v novostavbách nevyužívají, ale několikrát jsme ji realizovali při rekonstrukcích nebo v interiérech např. čajovny ve sklepních prostorách. Pokládku vždy prováděl zkušený obkladač, protože u této „krytiny“ se nesmí nic podcenit. Předpokládám pokládku byť staré, ale soudržné dlažby. Musí se pokládat na suchý, čistý a soudržný podklad, který ještě před pokládkou doporučuji napenetrovat. Z možných variant pro pokládku doporučuji lepení na flexibilní lepidlo s šířkou spáry 8-10 mm, nedoporučoval bych větší než 12 mm. Tyto dlažby nejsou rozměrově tak přesné, je tedy nutné, aby šíře spáry eliminovala tyto rozměrové tolerance, které je třeba dopředu zjistit alespoň v několika kusech kolmo k sobě postavených. S dlažbou je nutno pracovat opatrně, každé zašpinění je nežádoucí. Z doporučení výrobců bych zdůraznil nutné navlhčení ponořením do vody před vlastní pokládkou.

Po položení dlažby je nezbytně nutné, aby lepidlo dostatečně zatvrdlo a po dlažbě se dalo bez problémů chodit, pozor, nezašpinit. Ke spárování doporučuji použít spárovací hmotu pro široké spáry, nabízí ji každý výrobce. Před vlastním spárováním je třeba dlažbu ochránit, aby se při této činnosti co nejméně zašpinila, pokud k tomu dojde, okamžitě je třeba omýt dlažbu hadrem a houbičkou. Vzhledem k tomu, že jsem si sám dlažbu pokládal, řešil jsem, jak toto nejlépe provést - zvítězil igelitový pytlík s odříznutým rohem, naplněný spárovací hmotou, kterou jsem postupně do spáry vytlačoval. Opravdu to šlo dobře a dlažbu jsem zašpinil naprosto ojediněle.

Jistý výrobce doporučuje pro ochranu dlažby při spárování použití mýdlové vody z mazlavého mýdla s poměrem 50 g na 1 litr vody. Pokud by se vám povedlo větší znečištění, je možno i dlažbu okartáčovat. Samozřejmě existují i speciální čisticí prostředky, ale při pečlivé práci bych se jejich použití snažil vyhnout. Povrchovou úpravu je třeba provést po dokonalém zaschnutí celého procesu pokládky a spárování. Povrchová impregnace se nanáší k ochraně dlažby před znečištěním, mastnotami a vodou. Jedno z doporučovaných řešení je hydrofobní impregnace, která má vysokou pronikavost do materiálu a výsledkem je vodoodpudivost a odolnost vůči alkáliím, vhodná pro interiéry i exteriéry. Z nabídky např. firmy IMESTA jsou pro interiér vhodné oleofobizační roztoky, odolné proti mastnotě a znečištění, kterých je více druhů, až po přípravek na bázi včelího vosku. Při volbě vhodné impregnace je potřeba se také seznámit s tím, jak nám nátěr ovlivní vzhled.

Některé přípravky vzhled nemění, jiné přinášejí sametový vzhled bez lesku nebo s leskem, při některém dlažba mírně ztmavne. Pro nejvýraznější ztmavení je možno použít i lněnou fermež ve dvou nátěrech, pozor na průběžné vytírání přebytků nátěru hadrem, stejně jako se provádí u lazur na dřevo. Co bych nedoporučoval, je použití bezbarvého laku, který působí vzhledem k přírodnímu materiálu nepřirozeně.

Odpovídal stavební inženýr ing. Richard Brabec.

Máte nějaký dotaz? Chcete s něčím poradit? Pokud ano, pošlete nám do redakce mail (redakce@dumazahrada.cz) a my ho zodpovíme, nebo předáme nějakému odborníkovi.