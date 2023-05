Zdroj: shutterstock.com

Vosy patří mezi užitečné živočichy, to nepopíráme. Musíme však přiznat, že na svých zahradách je vidíme neradi. Pokud se vosy na vaší zahradě vyskytují pravidelně a chcete se jich zbavit, je nejvyšší čas. Teď to půjde snáz než v průběhu léta.

Vosy obecné patří k užitečným živočichům, i když na první pohled vypadají jako nepříjemný hmyz, který nás umí jen obtěžovat. A co tak úžasného pro ekosystém dělají? Za zmínění stojí například jejich kontrola nad jiným hmyzem, jako jsou mouchy a komáři. Ty vosy používají jako potravu. Vosy sbírají kořist, přinášejí ji do svých hnízd, kde ji rozkládají. A tvoří tak organický materiál. Pokud ale chcete, aby svoji záslužnou práci dělaly jinde než v blízkosti vaší zahrady či terasy, čtěte dál. Víme, jak se jich zbavit.

Kdy začíná sezona vos?

V současné době se vosy teprve probouzejí k životu. Ve chvíli, kdy teploty vystoupají nad 10 °C, procitne přezimující královna, která naklade první vajíčka. Larvy z nich vzniknou za 7–10 dní, poté následují 2 týdny kuklení. Po dalších 2 týdnech budou na světě první vosy – dělnice.

Podívejte se, jak může vypadat vosí hnízdo:

Dělnice převezmou všechnu starost o budování hnízda, zatímco královna bude klást další vajíčka. Těmi začne plnit hnízdo až do jeho plné kapacity.

Jak zastavit růst vosího hnízda?

Komůrky v hnízdě postupně přibývají spolu s nakladenými vajíčky. Zatímco v čerstvém hnízdu najdete třeba jen šest vos, postupem času jich může být i pár stovek. A jistě nechcete mít takové hnízdo poblíž míst, kde v létě trávíte čas.

Problém s vosami je třeba řešit nyní. V době, kdy je vos v hnízdu jen pár. Pokud budete hnízdo řešit v létě, bude to boj 1 člověka proti několika tisícům naštvaných vos, které budou bránit svůj domov. Využijte proto nižších teplot, kdy je aktivita vos menší.

Vosí hnízdo na zahradě zničte co nejdřív Autor: shutterstock.com

Kdy jindy se zbavit vosího hnízda – než teď?

Nízké teploty znamenají méně aktivní vosy. V horku jsou při plné síle. Nejlépe se jich zbavíte brzy ráno nebo po propršené noci. Během parního letního dne jste prakticky bez šance.

Jak se zbavit vos na zahradě?

V jarním období má smysl zbavit se vos se vším všudy – tedy kompletním odstraněním jejich hnízda. Nejprve si najděte zdroj vos, což je jejich hnízdo. Večer před akcí si připravte pod hnízdo štafle, abyste ráno mohli začít.

Ve chvíli, kdy budou vosy rozespalé, můžete začít. Stačit by vám mohla zednická špachtle, kterou hnízdo odloupnete. Poté jej zachyťte do pytlíku, ten ihned uzavřete. A co můžete s hnízdem, v němž to bude bzučet, udělat?

I když je pro vás možná lákavá představa pozlobit svého souseda, který neustále ruší noční klid, raději odolejte. Vosí hnízdo můžete rozšlápnout, zmrazit či spálit. Případně pustit do přírody. Vosy vás však mohou popíchat, minimálně z důvodu pomsty.

Další způsoby likvidace vosího hnízda

Pokud se hnízdo nachází zahrabané v zemi, můžete jej zničit horkou vodou. Hnízdo tvoří papírový materiál, který se rozpustí. Pokud vám pokus nevyjde napoprvé, počítejte s pár žihadly. Hnízda nikdy nezapalujte.

Pokud budete likvidovat hnízda větších rozměrů, můžete použít nejrůznější postřiky či jedy. Ty však v chladném jarním počasí, kdy je vos málo, nedávají smysl.

Zdroj: westernexterminator.com, thespruce.com, bobvila.com