Zdroj: Shutterstock

Jalovce jsou ve světě velice rozšířené, také proto, že tvoří velkou skupinu zelených krasavců. Vyšlechtěných forem je tolik, že je ani nedokážeme spočítat. V našich zeměpisných šířkách je původní jalovec obecný (Juniperus communis), ale i ten dnes najdete v mnoha variacích.

Vděčná záležitost

Jalovce jsou pěkné pichláče, jejichž jehlice se barevně pohybují v zelené až namodralé škále mnoha odstínů. Na podzim je asi druhý rok po výsadbě ozdobí léčivé jalovčinky, které lze využívat rovněž v kuchyni. Můžou vám připomínat plody borůvek, ale jde o šištice.

Pěstují se samostatně nebo ve skupinách a jejich tvar bude odpovídat tomu, jaký kultivar si vyberete. Nejvíce se využívají sloupovité formy, ovšem hezky vypadají i poléhavé jehličnany, jež můžou vytvářet netradiční zelený koberec. Podle zvoleného kultivaru se také liší výškou. A protože jsou skromné a ani nepotřebují příliš péče, představují vděčnou volbu.

Jalovčinky se využívají v kuchyni a také v přírodní léčbě. Autor: Shutterstock

Stanoviště a půda

Jalovce mají nejraději slunná stanoviště, zvládnou rovněž ostré paprsky, a proto se hodí i tam, kde by to jiné jehličnany nedaly. Když na to přijde, popasují se i s polostinnými místy. A také s nechráněnými, větrnými stanovišti. Svou skromnost dokazují ještě tím, že se spokojí snad s jakoukoliv půdou, včetně kamenité, vápenité či kyselé. Mladé keříky vyžadují pravidelnou zálivku a když se z nich stanou dospělé jehličnany, snesou i suchou půdu.

Jde o mrazuvzdorné dřeviny. Čím jsou větší a mohutnější, tím spíše je v zimě chraňte před velkou nadílkou sněhu, aby se pod její tíhou nezlomily. Ale prodávají se i kultivary, které slibují, že těžkému sněhu nepodlehnou, ani když ho zapomenete setřást.

Tři bonusy

Další výhodou jalovců je jejich magnetická přitažlivost, v jejich korunách často hnízdí ptáci. Pokud zvolíte sloupovité formy na živý plot, po čase z nich díky ostrým jehlicím vznikne neproniknutelná hradba. A když se začnou rozrůstat více, než byste rádi, není problém je zakrátit. Jinak se neopadavý keř ani nemusí stříhat.

Rezavé nebezpečí ho míjí

Na některých jalovcích se zjara může objevit velký postrach, houba rez hrušňová. Nicméně jalovec obecný mezi ně nepatří.

Zdroj: Sazenicka.cz, iReceptar.cz