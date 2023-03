Zdroj: shutterstock

Ne každé kladivo je vhodné na každý druh práce. Dnes si ukážeme základní rozdíly mezi vrtacím, kombinovaným a bouracím kladivem. Tak hurá na to.

Jak se v tom všem vyznat? Podívejte se na Základy vercajku o vrtačce:

Jaké mají režimy?

Vrtací kladiva zvládnou obvykle vrtání a vrtání s příklepem. Bourací kladiva zase sekání. No a kombinovaná, jak už napovídá jejich název, zvládnou obojí - jak vrtání, tak sekání. Co se týká upnutí stroje, vrtací kladiva mají SDS plus, které slouží k vrtání do zdiva a betonu. Kladiva bourací SDS MAX. Kombinovaná kladiva mají obě tyto funkce.

Ale jak je používat?

Mohlo by se zdát, že když si koupíte kombinované kladivo, máte vyhráno. Bohužel to není tak jednoduché. Vrtání zvládnou obstojně, ale rozhodně ne každý den. Vydrží méně než kladiva vrtací. Co se týká demoličních prací a bourání, kombinované kladivo se hodí jen na lehčí bourací práce. Pokud vás čeká pořádná makačka, pak sáhněte rozhodně po kladivu bouracím.

Je důležité zvážit i jiné věci

Třeba hmotnost. Vrtací kladiva jsou obvykle nejlehčí a vejdete se s nimi do 5 kil. Trochu těžší jsou kladiva kombinovaná, ta váží okolo 7 kil. Nejhůř jsou na tom kladiva bourací, ta váží minimálně 10 kilo, často spíš více.

Liší se i v příkonu nebo síle příklepu. Úplně nejslabší jsou vrtací kladiva. Jejich příkon je 600-1200 W a síla příklepu mezi 1-6 J. Nejsilnější jsou pak kladiva bourací, jejichž příkon je 1000-2300 W a síla příklepu 10-60 J.

Zdroj: tomek-naradi.cz, český kutil