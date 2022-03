Zdroj: Shutterstock

Vyvrtat díru do zdi bývá často problém. Vyvrtat díru do dlaždiček je problém ještě větší. Ale pokud víte pár triků…

To nejdůležitější na každém vrtání do dlaždiček je přesné zaměření. Ať už jde o vodovodní trubky, zásuvku, nebo jen vývod elektriky na osvětlené zrcadlo, je zapotřebí vědět přesně, kde je třeba udělat díru.

Úhlová bruska

Je možné díru vyříznout, nikoliv vyvrtat. Jde především o místa, kde není zapotřebí žádná velká elegance nebo otvor je pravoúhlý. Na to jsou nejlepší řezačky dlaždic, které si můžete buď koupit, nebo půjčit. Druhou možností je úhlová bruska. Samozřejmě, že na ni jsou zapotřebí speciální brusné kotouče, nejlépe diamantové. S nimi se naruší povrch dlaždičky ze strany s glazurou a následně se snadno vylomí. Pokud chcete ale řezat dlaždice venkovní, slinuté a hlavně silné, je zapotřebí už speciální bruska s chlazením. Dvoucentimetrovou dlažbu už na ruční řezačce neuříznete a bruska klasická by se příliš přehřívala a dlaždice by praskaly.

Ovšem existují i nástavce na úhlovou brusku, kterými se vrtá. Nasadí se na hřídel brusky a jejich diamantovým koncem se následně vyvrtá díra. Většinou jde o vykružováky větších průměrů. Pro dobré zaměření a lepší udržení je dobré místo na dlaždičce zalepit papírovou páskou, nakreslit si tam přesně kroužek a pak začít vrtat. S korunkou se nejdřív dotknete dlaždičky zešikma a teprve pak se korunka srovná a vykružuje se celý obvod najednou.

Vrtačkou

Trik s papírovou páskou platí i tady. U vrtačky pak platí zásadní pravidlo – vypněte příklep! Pokud necháte na vrtačce příklep, rozbijete ji. Dobré je použít důlčík. Lehounce naklepnete glazuru a do vzniklého důlku zasadíte špičku vrtáku.

Jaké vrtáky využít. Na vrtání do dlaždiček jsou určené speciální (vypadají jako kopí) nebo s diamantovou špičkou. Ovšem jsou drahé, takže jedna díra, kterou potřebujete vyvrtat v koupelně, vyjde draho. Lze vrtat i s klasickými vidovými vrtáky. Jen je dobré použít ten, který ještě nikdy nebyl využit a má břit ostrý. U dlaždiček platí základní zlaté pravidlo každého vrtání – nejdřív si otvor předvrtejte menším vrtákem a pak jej zvětšujte.