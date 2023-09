Zdroj: Shutterstock

Vrzání při otevírání dveří obvykle pochází z pantů. Panty byly pravděpodobně při montáži namazány, ale mazivo se časem opotřebuje. Kromě toho se do pantů může dostat prach a vlhkost (např. u dveří vedoucích do koupelny). V důsledku toho se v pantech při otevírání dveří zvyšuje tření a následně dochází k akustickým efektům v podobě vrzání.

Čím namazat dveřní panty?

Boj proti vrzání začíná návštěvou obchodu. Pořiďte si mazivo na panty. Může to být silikonový olej nebo vazelína. Tato maziva se dodávají v malých baleních a aplikují se stlačením, což je velmi pohodlné. Můžeme také použít oblíbené prostředky ve spreji - WD-40, které jsou k dostání i na čerpacích stanicích.

Jak namazat dveřní závěs

Příprava na mazání pantů

Abychom se dostali k vnitřní straně pantů, je třeba dveřní křídlo nadzvednout, aby se panty mohly od sebe vzdálit. Aby křídlo během mazání nedrželo, zasune se pod něj lišta. Protože bude použito špinavé mazivo, chraňte podlahu pod dveřmi plastovou fólií. Podívejte se na videonávod, jak mazat dveřní panty.

Jednoduché řešení pro vrzající dveře

Ad hoc mazání dveřních pantů se omezuje na čtyři jednoduché kroky. Zvedněte dveře, abyste panty od sebe odtáhli, pak stříkněte mazivo do vzniklé mezery. Přebytečné mazivo setřete, pokud ho bylo naneseno příliš mnoho a vyteklo z pantů. Pak spusťte dveře a několikrát s nimi pohněte, aby se mazivo lépe rozprostřelo. Panty je možné namazat i bez zvedání dveří, ale pak je lepší použít přípravky s dobrými penetračními vlastnostmi, např. WD-40. Takové prostředky mnohem lépe pronikají do štěrbin, vytěsňují vlhkost a po odpaření vytvářejí tenký mazací film. Balení přípravku bývá dodáváno s tenkou trubičkou, takže můžeme mazivo snadno vstříknout do těžko přístupných míst.

Pozor na vyklouznutí dveří ze závěsů

Při zvedání dveří, pokud s nimi příliš trhneme nahoru, hrozí, že mohou vyklouznout z pantů. Jejich opětovné připevnění bude obtížné, protože spodní a horní závěs je třeba nanést současně. Jedná se o operaci, kterou jedna osoba zvládne jen obtížně. Jakmile se vypořádáte s panty, můžete ihned namazat také zámek. Pohyblivou část zámku namažte a zároveň zatlačte na kliku, aby se olej lépe rozprostřel. Po namazání zámek očistěte čistým hadříkem, abyste zachytili zbytky oleje.

