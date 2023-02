Zdroj: Shutterstock

Říkáte si, proč vlastně hnojit pokojovky, když se jim daří i bez hnojiva? Představte si rostlinku v jejím přirozeném prostředí v zemině, v níž má neustále přesně ty živiny, které potřebuje. Doma v květináči se to ale neděje, tam je plně odkázána na nás. Substrát, ve kterém rostlina je, sice nějaké živiny obsahuje, vydrží jí však od přesazení maximálně na pár týdnů. Pak je třeba začít pravidelně hnojit. Velmi důležité je také podotknout, že hnojená rostlina je odolnější vůči škůdcům.

Kdy hnojit pokojové rostliny

Začněte vždy poté, co na jaře rostlinku přesadíte do nového substrátu a připočtete si k tomu počet týdnů, během kterých bude hnojivo z nového substrátu vyprchávat. Bývá to většinou 6 týdnů, ale raději si vždy zkontrolujte obal zeminy. Poté už je na čase pravidelně hnojit, a to až do začátku podzimu. Na podzim ani v zimě se až na výjimky rostliny nehnojí.

Čím hnojit

Používejte hnojivo určené pro danou pokojovku (hnojivo pro palmy a zelené rostliny, hnojivo na kaktusy, hnojivo na orchideje apod.). Existuje mnoho přírodních variant, které koupíte v obchodě nebo najdete doma a hnojivo „nahrazují". Tato hnojiva ale nejsou plnohodnotná a považují se spíše za výživu. Proto se doporučuje hnojivo, které má v sobě důležité složky NPK (dusík, fosfor a draslík) a všechny ve správném poměru.

Jak správně hnojit

Použít můžete kapalné nebo tyčinkové hnojivo. To, jaké vyberete, je jen na vás. Kapalné hnojivo se dává zpravidla častěji, tyčinky stačí jednou za pár týdnů zapíchnout a máte vystaráno.

Při hnojení kapalným hnojivem je důležité, aby byl substrát před hnojením mokrý. Proto rostlinku nejdříve zalijte klasicky vodou, počkejte, než se voda dostane až do podmisky, pak ji zalijte ještě jednou, ale tentokrát i s hnojivem. Po půl hodině vodu z podmisky vylijte, aby kořeny nestály ve vodě.

Při hnojení tyčinkami je důležité přečíst si, jaký rozměr jedna tyčinka pohnojí, a podle toho je do květináče napíchat. Aby jich nebylo mnoho, ani málo. Při následném zalévání je třeba dbát na to, aby se voda dostala úplně všude, zasáhla každou jednu tyčinku, protože živiny se z ní vyplavují jedině při zálivce.

Zdroj: bydlimekvalitne.cz, pokojovky.cz