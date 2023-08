Zdroj: Shutterstock

Staré české úsloví velí, abyste před heřmánkem smekli. Jde to, když vás netrápí například záněty dásní a zubů a bolí pomalu celá hlava. Úsloví se pojí i s bezem, před tím máte pokleknout. A i s tímto pohybem dokáže pomoci heřmánek.

Chcete si ho sami vypěstovat? Tady máte návod:

Seznamte se

Heřmánek pravý u nás najdete skoro všude. Často roste podél cest, na polích, kde se pěstuje obilí, na rumištích a dalších stanovištích. V létě se sbírají květy, poznáte je snadno – jejich žlutý střed je vypouklý, obklopuje ho řada bílých „jazýčkovitých“ lístků.

S výzkumy i bez nich

Podle této studie v nemocnici University of Pennsylvania, akademickém lékařském centru ve Philadelphii, dokáže heřmánek ulevit s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD). Což je jedna z nejčastějších úzkostných poruch. Abychom však byli přesnější: dokáže redukovat její symptomy. I z toho lze vyvodit, že tahle léčivka uklidňuje.

Ale když zabrousíte hlouběji do minulosti, i bez studií zjistíte, že se heřmánek už před stovkami a dokonce tisíci lety s úspěchem používal na celou řadu potíží. Shrnuto do jedné věty: kromě sedativního účinku slibuje protizánětlivé, dezinfekční, spazmolytické, analgetické či antiseptické působení, a to jsme stále neřekli poslední slovo.

Doma si můžete z heřmánkových květů připravit také tinkturu Autor: Shutterstock

Heřmánek pravý je jako citlivý univerzální terapeut, působí mírně. Hlavu už jsme zmínili, ještě však připomeňme ony záněty dásní či zubní dřeně. Když se přesuneme do oblasti kolem břicha, ulevuje při potížích trávicího systému, dokonce i při průjmech nebo zánětech močových cest. Podporuje pocení, nevadí ani malým dětem. Patří k léčivkám, na něž jedinec reaguje alergicky opravdu výjimečně.

A když se vrátíme k onomu „klekni“, možná netušíte, že heřmánek pravý do jisté míry ulevuje při výrazných bolestech kloubů, jež provází osteoartrózu. Ale také revmatoidní artritidu, což je autoimunitní onemocnění. Heřmánek totiž dobře působí také na naši obranyschopnost.

Jak je to možné?

Určitě nebudete používat jen jeden heřmánek, potřebujete více léčivek, které obsahují silice, kumariny, slizy, flavonoidy, hořčiny, také vitamin C nebo některé vitaminy řady B a další. Zhruba jde o více než 109 tělu prospěšných látek, což tvrdili rovněž naši proslulí bylináři Jiří Janča a J. A. Zentrich.

Nejen kůže. A co ženy?

Léčivku nejčastěji přijímáme ve formě čajů, případně kloktadel, ovšem stejně tak si z jejích květů můžete vyrobit domácí mast nebo tinkturu. A používat zevně, při kožních potížích. Dokonce prý pomůže při bércových vředech nebo hemeroidech. Koupele v heřmánku se doporučují při zánětech pochvy, které často způsobuje kvasinková infekce. Vůbec jde o bylinku vhodnou pro ženy, když mají své dny.

