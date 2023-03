Zdroj: Siko

Abyste vařili s radostí, potřebujete chytře vymyšlenou kuchyni. Doslova do posledního šroubku. Co vám v ní usnadní život?

Při úvaze o nové kuchyni si dokážete zhruba spočítat, jak bude velká, a jistě řešíte i logickou návaznost jednotlivých sektorů. Ideálně tak, aby na skladování navazoval sektor přípravy a mytí, na něj centrum vaření. Na co ještě myslet?

Praktické povrchy

Na korpusy kuchyňské linky se nejčastěji používá lamino, nejvíce namáhaná a viditelná jsou však dvířka skříněk a čel šuplíků. U nich je zásadní nosný materiál a ještě více povrchová úprava. Nejen esteticky, také z pohledu údržby či řešení drobných vad vzniklých běžným používáním. Na matných površích jsou obecně méně vidět otisky prstů a nečistoty než na lesklých, kdežto z lesklých dvířek a čel šuplíků je zase snáze odstraníte. Proto se u matné dvířkoviny vyplatí úprava anti-touch (využívají se například nanotechnologie, díky nim je povrch také mechanicky odolnější).

Chcete-li povrch, který dokážete sami opravit tak, že ve výsledku nebude retuš patrná, zaměřte pozornost na matné nanolamináty. Na poškozené místo stačí přiložit navlhčenou papírovou utěrku a přejíždět po ní cca 30 sekund žehličkou nahřátou na 120 °C. Nanočástice se díky zahřátí opět spojí do jednolité plochy. Vychytávku najdete také u lesklých povrchů, třeba z akrylátu, který je silný (více než 1 mm) a probarvený v celé tloušťce. „Proto lze při poškrábání povrch opravit postupným leštěním a vyhlazováním za pomoci brusné pasty, v případě viditelnějšího poškození i jemného brusného papíru,“ uvádí Martin Dusík z Trachey. Šikovné jsou rovněž antibakteriální úpravy povrchů využívající příměsi iontů stříbra.

Pod pokličkou

Nemusíte mít všude uzavřený nábytek, otevřené police přispívají k útulnosti, prostor se zdá vzdušnější, a co do nich uložíte, máte na očích. Naopak na první pohled není vidět kování, to je dnes snad ještě důležitější než dříve. Šuplíky už dávno nejsou „třicítkové“, rovněž se prohloubily, pořádek v nich udrží organizéry. Středně velké a větší kuchyně pojmou i sortery na tříděný odpad a využít místo v rohu slibují speciálně řešené zásuvky nebo otočné karusely.

Vystupující úchytky nejsou přežitek, minimalizují přímé doteky, a tím usnadní údržbu povrchů, nicméně mnohé kuchyně sázejí na téměř neviditelné úchytky. Mohou být zafrézované nebo mít podobu zkosené horní hrany šuplíku – pak nehrozí, že se o ně zraníte, když spěcháte. Zcela bezúchytkové řešení, kdy stačí do čel šuplíků jen zatlačit, je výhodné zejména u materiálů s anti-touch úpravou.

Dřezy a baterie

Obyčejný dřez může nahradit verze s odkapávací plochou nebo i s malou mycí vaničkou či dvoudřez. Usnadnit mytí pomáhají i odtoky, některé jsou totiž širší. Běžný odtok má sítkový uzávěr na hrubé nečistoty, u automatického odtoku nebudete muset dávat ruce do špinavé vody, když chcete sítko uvolnit (výpusť se ovládá knoflíkem či tlačítkem).

A baterie? Pákové jsou jednoznačně praktičtější a najdete i zajímavost v podobě dvojího ovládání, pákou a dotykem. Někdo může dát přednost bezdotykovému provedení, jiný baterii s filtrem pro ještě lepší kvalitu vody, najdete i výrobky s elektrickým ohřevem vody (vařící voda bez čekání). Ty už ale něco stojí, kdežto baterie s výsuvnou sprškou jsou nejen šikovné, ale i přívětivé k peněžence.

Pro větší přehled i bezpečí

Patrně nenajdete jiné místo v bytě tak náročné na správné osvětlení. Kuchyně v sobě snoubí několik funkcí, a jim se světlo musí přizpůsobit. Kromě centrálního využijete celou řadu doplňkových včetně chytrého provedení, které umožní regulovat intenzitu světla, barvu a teplotu chromatičnosti. To platí i pro LED pásky. Některé typy pásků, obecně ty s příkonem do 8 wattů na metr, stačí přilepit na tepelně nevodivý podklad. Ovšem pro dobré osvětlení pracovní desky potřebujete vyšší příkon, asi 12 až 15 wattů/metr, pak už je vhodné LED pásky chladit. „Jiným designovým řešením s celoplošným osvětlením je LED pásek zafrézovaný do každého dna horních skříněk zvlášť. Pásky jsou následně propojené mezi sebou do jednoho trafa. Toto zapojení ale nepatří k běžné práci truhlářů, kteří kompletují kuchyň u zákazníka, a je k němu zapotřebí koordinace truhláře s elektrikářem,“ upozorňuje architekt Oresi Petr Kaluža.

Chytré spotřebiče

Každá kuchyně potřebuje digestoř, a pokud chcete, může se stát téměř neviditelnou. Jde o vestavěné odsavače par zabudované do skříňky nebo digestoře vyjíždějící rovnou z pracovní desky či integrované ve varné desce.

Proměnami procházejí také chladničky. U mnohých najdete speciální zásuvku, která nabízí vlastní nastavení teploty v daném prostoru podle typu uložených surovin. Jiná zase dokáže udržet nadstandardně vysokou vlhkost vzduchu, a tím prodloužit čerstvost potravin. Větším domácnostem se může hodit kombinovaná chladnička, která má kromě chladicí a mrazicí části ještě jednu, variabilní. Ta se dá měnit z chladničky na mrazničku, nebo naopak.

Od věci není ani ohřevná zásuvka. Když se u nás začala objevovat, měla na výšku 14 až 15 centimetrů a doplňovala kávovar nebo kompaktní troubu do vestavby, aby uspořádání spotřebičů ladilo. Dnes najdete i hlubší provedení. Kromě nahřívání nádobí se v ní udrží teplota uvařeného jídla, aby nevychladlo. Také pomůže s rozmrazováním potravin, kynutím těsta nebo sušením nejen hub. Nebo v ní zkuste pomalé vaření využívající nižších teplot. Je nejen trendy, ale i zdravé.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 1/23.