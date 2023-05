Zdroj: shutterstock

Barová židle je srdcem každého moderního domova. Ale jakou výšku by měla mít? A proč je barová židle lepší než klasická? Ponořme se do světa pohodlného posezení u barového pultu!

Někdo by mohl říct, že barová židle je jen... no, židle. Ale my, odborníci na domácí design a milovníci pohodlí, víme, že barová židle může být pro váš interiér tou pravou třešničkou na dortu. Je to kritický detail, který vytváří rozdíl mezi "Je to pěkné" a "Wow, to je úžasné!".

Můžete si dokonce vyrobit krásné barové židle ze starých palet! Podívejte se:

Barové židle se prodávají ve dvou výškách

Na trhu naleznete obecně dvě kategorie barových židlí podle výšky sedáku. Ty, které mají výšku 65 cm, a jejich vyšší sestry, které dosahují až do výšky 75 cm.

Výška židle přímo závisí na výšce stolu. Chcete-li si užít opravdové pohodlí, měli byste dodržet zlaté pravidlo: výška sedáku barové židle by měla být o 20 až 25 cm nižší než deska barového pultu nebo stolu. Pokud tedy máte klasický barový pult o výšce 110 až 115 cm, vyberte si barovou židli o výšce 75 cm.

Na druhou stranu, pokud plánujete barové posezení kombinované s kuchyňským ostrůvkem, který dosahuje výšky 90 až 95 cm, budete potřebovat nižší barovou židli o výšce 65 cm.

V čem je barovka lepší než klasická židle?

Ale proč bychom měli vůbec přemýšlet o barových židlích, když máme klasické židle? Barové židle přidávají domovu moderní vzhled, jsou skvělé pro sociální interakce a především, díky své výšce, poskytují dokonalý výhled na dění v kuchyni. Přemýšlejte o tom - žádný jiný kus nábytku neumožňuje tak dobře sledovat, jak se připravuje váš oblíbený drink nebo jídlo. Navíc, pokud máte omezený prostor, barové židle mohou být skvělou volbou, protože zaujímají méně místa než klasické židle.



