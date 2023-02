Zdroj: Mora

Základní rozdělení bojlerů je podle druhu ohřevu. Nejpoužívanější jsou elektrické, kde se ohřívá pomocí topného tělesa uvnitř. Jsou levné, jednoduché a je jim jedno, jestli fungují na elektřinu ze sítě nebo z fotovoltaiky. Ovšem ohřev vody trvá delší dobu.

Plynový bojler se hodí tam, kde se využívá plynová přípojka. Plamen pak ohřeje vodu rychleji, účinněji, ale jsou dražší a jejich instalace a údržba jsou náročnější, protože je tu zapotřebí pravidelná revize.

Kombinovaný bojler zvládne několik vstupních médií. Ať je to elektřina, plyn nebo třeba i spirála s horkou vodou z jiného okruhu (například kotel na pevná paliva, termosolární panely…). Tyto externí zdroje pak fungují jako primární ohřev u bojlerů akumulačních. Ty nemají žádný vlastní zdroj ohřevu, jen využívají zbytkové teplo z jiných technologií.

Poslední zajímavý systém je tepelné čerpadlo. Nejde o externí tepelné čerpadlo, ale o systém integrovaný do tělesa bojleru. Tento systém je vlastně obrácenou ledničkou, takže do bojleru topí, ale ven chladí. Není tedy možné systém používat v interiérech (například koupelnách), protože by se zde snižovala výrazně pocitová teplota.

Bojlery mohou být jak válcové, tak i hranaté pro lepší zástavbu Autor: DZD Dražice

Jaký objem?

Hlavní otázkou je, jak velký objem je zapotřebí mít. Podle zkušeností počítejte s bojlery o objemu s 50 litry na osobu, pokud v domě bydlíte. Ohřívat víc je neekonomické, ohřívat méně zase nevhodné, protože by nemusela teplá voda stačit.

Ovšem důležité je, že můžete vyrazit třeba zase opačnou cestou. Vzít malý bojler, který se ohřeje velmi rychle, takže jeden člověk se vysprchuje a další si počká, až se za pár minut objem zase ohřeje. To je využitelné tam, kde majitelé nebydlí trvale.

Ohřev a ztráty

To, jak je bojler výkonný, ukazuje jeho příkon. Jde o to, jakou energii je možné dodat vodě za jednotku času. Výkon ve wattech musí být větší, pokud máte větší bojler, aby se voda ohřála za rozumný čas.

Opačně zase všichni chtějí co nejmenší ztráty tepla. A tak musí být bojler dobře izolovaný. Tepelné ztráty jsou definované ve watthodinách za 24 h. Čím nižší tuto hodnotu přístroj má, tím lepší.

Co dalšího?

Moderní bojlery mají hromady chytrých funkcí. Jsou to například automatické systémy proti zamrznutí nebo napojení na wifi či bluetooth. Pomocí jednoduchých aplikací či dokonce celých systémů chytrých domácností tak je lze ovládat na dálku. Takový bojler je sice dražší, ale umožní výrazně lepší funkci. Například automaticky přepne z jednoho do druhého režimu ohřevu (například při ohřívání tepelnou smyčkou nehřeje elektrickou patronou) nebo jej lze zapnout až těsně před příjezdem do objektu, takže nemusí neustále nahřívat vodu v době nečinnosti.

Zdroj: mall.cz, energoportal.cz