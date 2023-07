Zdroj: Shutterstock

Při výběru dodavatele pro kuchyňskou linku na míru si všímejte zejména odbornosti obsluhujícího personálu, jeho zájmu o vaše potřeby, specifické požadavky a nestyďte se zeptat, nechat si poradit. Jednou z dobrých cest mohou být kladné reference od vašich známých, kolegů z práce, nebo alespoň reference firmy. Zeptejte se, jak byli spokojeni s dodací lhůtou, dodržením ceny, dodávkou spotřebičů, montáží, komunikací i celkovým přístupem. Reference uvedené jen na webových stránkách jsou plně v moci vlastníka webu.

Návštěva showroomů

Nejprve navštivte showroomy, abyste měli představu o tom, co je daná společnost schopná vyrobit. Na prodejnách naleznete vždy jen to nejlepší od daného výrobce. Je to pochopitelné, nebudou se chlubit něčím průměrným. S sebou si vezměte půdorys domu nebo bytu nebo alespoň rozměry. Zároveň počítejte s tím, že setkání s designérem vám zabere klidně 2 hodiny.

Domluvte si schůzku Pokud si dopředu nedomluvíte schůzku, nebude se vám nikdo naplno věnovat. Důvodem může být přítomnost jiných zákazníků nebo nepřítomnost designéra.

Jak by měl proces výběru probíhat

Nejprve by se vás designér měl zeptat, jaké spotřebiče budete chtít do kuchyně instalovat. Musí také vědět, zda budou vestavěné, či samostatně stojící a také, jestli budete do kuchyně chtít umístit spotřebiče, které již máte doma. Zkušenější designér se vás zeptá také na ostatní nevestavěné spotřebiče, které je dobré v kuchyni mít po ruce na lince – varnou konvici, kuchyňského robota, kávovar atd.

Pro návrh je důležitá také informace o vašich potřebách. Chcete kuchyňský ostrůvek, bar, vysoké potravinové skříně? Budete chtít skříňky až do stropu? Jakou budete chtít kuchyňskou desku – kamennou, laminátovou, keramickou, betonovou?

Designér se vás může zeptat, zda máte představu o uspořádání, ale klidně to můžete nechat na něm, neboť by měl mít hodně zkušeností s nejvhodnějším uspořádáním pro danou situaci.

Později budete řešit také výšku finální kuchyňské desky. V dobrém showroomu budou mít k dispozici všechny obvyklé výšky, abyste si mohli vyzkoušet, jaká výška je pro vás nejvhodnější.

Představa o ceně

Pro designéra je rovněž důležité vědět, kolik jste ochotni do kuchyně investovat. Neslouží to k tomu, aby vám odepřel některé věci, ale aby vám mohl splnit co nejvíce vašich přání.

V této souvislosti by se vás měl zeptat, do čeho chcete investovat nejvíce. Kuchyň se totiž skládá ze tří částí – nábytek, spotřebiče a kuchyňská deska. Vše se dá pořídit za malé i velké peníze a v případě omezeného rozpočtu musíte dát něčemu přednost.

Sdělení informací o podobě místnosti

Designéra byste měli informovat o důležitých skutečnostech v dané místnosti. Důležitá je barva vašich oken, přesné umístění oken, barva a typ podlahové krytiny, uspořádání pokoje, pokud se jedná o obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem, umístění vývodů pro odpadní vodu či plyn, umístění rozvodů pro vodu, umístění odtahu pro digestoř. Také jestli budete mít digestoř s recirkulací, nebo odtahem ven či zda budou v místnosti sádrokartonové podhledy a jaká bude výška pokoje.

Představení vychytávek

Správný designér a prodejce v jednom vás provede po showroomu a ukáže vám všechny vychytávky, které je možné do kuchyně nainstalovat, i když to nebude pro vás finančně únosné. Nicméně s velkou pravděpodobností nebude na prodejně vše, takže o zbylých vymoženostech vás informuje alespoň slovně.

