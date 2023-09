Zdroj: Shutterstock

Zjistěte, která podlahová krytina vyhovuje vašim potřebám. Jaké jsou rozdíly mezi vinylovou podlahou a parketami? Vinylová podlaha je univerzální, při nášlapu tichá, odpuzuje vlhkost a je ideální pro podlahové vytápění. Parkety naproti tomu nabízejí delší životnost, příjemný pocit, elegantní vzhled a omezují zápach v místnosti. Rozhodnutí tedy závisí na vašich osobních preferencích a konkrétních uživatelských podmínkách v místnosti.

Největší rozdíl: materiál

Obě podlahové krytiny se samozřejmě liší v jednom velmi specifickém aspektu: použitém materiálu. Zatímco parkety jsou vyrobeny z pravého dřeva, vinylové podlahy jsou vyrobeny ze syntetických materiálů s odlišnými vlastnostmi. Tento bod je při výběru vinylové podlahy nebo parket zásadní. Vinylové podlahy jsou například vhodnější do některých místností, jako jsou garáže nebo sklepy, které jsou vystaveny většímu zatížení nebo intenzivní vlhkosti. Parkety jsou naproti tomu kvalitním přírodním produktem, který je i dnes je známkou dobrého vkusu.

Vinylová prkna vs laminát vs tvrdé dřevo vs masivní dřevo:

Vinylové podlahy: Přehled

Podlahy z vinylu jsou všestranné a robustní. Obvykle jsou k dispozici pro pevné přilepení na podklad nebo v provedení click vinyl – tedy se zámky, které umožní plovoucí provedení. Vinylová podlaha může imitovat vzhled dřeva nebo kamene a co se odolnosti a kvality týče, jsou k dispozici různé třídy použití. Můžete tak rychle najít vhodný výrobek pro nejrůznější místnosti.

Nízká hlučnost a odolnost vůči vlhkosti

Díky systému vrstev a obvykle již zabudované izolaci proti kročejovému hluku jsou vinylové podlahy velmi tiché. Navíc, protože se jedná o plast, podlahy bez problémů snášejí vlhkost, což u dřevěných parket neplatí. Dřevěné parkety také nejsou zrovna tenké, což znamená, že podlahové vytápění musí na jejich ohřev spotřebovat mnohem více energie. Oproti tomu vinylové podlahy se zahřejí během krátké doby, což je příjemné zejména v zimě.

Vlastnosti parket

Parkety se poměrně snadno renovují. Klíčovou vlastností je tloušťka masivní dřevěné vrstvy. U starých celodřevěných parket je to jedno, ale současné parkety jsou většinou složené z různých materiálů (např. MDF) a masivní dřevo tvoří pouze nášlapná vrstva. Platí zde, že čím je tato vrstva vyšší, tím větší je vaše možnost parkety přebrousit. Pokud o parkety budete správně pečovat, zachovají si extrémně dlouhou životnost, a to až 40 let. Škrábance, nerovnosti nebo změny barvy lze snadno přebrousit. Vinylové podlahy vydrží maximálně 20 let a poté je nutné je kompletně vyměnit.

Příjemný pocit a ušlechtilý vzhled

Parketové podlahy lze také naolejovat nebo nalakovat, což buď zvýrazní vzhled textury dřevěných prken, nebo použitý barevný tón. Kvalitní vzhled je jedinečný a dotváří luxusní atmosféru domu. Dřevo také vždy disponuje příjemným přirozeným teplem, které chrání před chladem od nohou. Dobře udržované a naolejované parkety mají pozitivní vliv na pachy v interiéru. Například snižují intenzitu pachů, které vznikají při vaření.

Zdroj: thespruce.com, woodfloorscleaner.com