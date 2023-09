Zdroj: shutterstock.com

Toaletní stolek neslouží jen jako elegantní a vkusná dekorace, ale také plní svůj účel. Ženy díky němu mají vše, co k líčení potřebují, hezky po ruce. I když ho můžete umístit kdekoliv doma, nejlépe mu bude v ložnici. A jak vybrat správný právě pro vás?

Málokdo při zařizování svého domova myslí na koupi toaletního stolku, pro mnohé jde o zbytečnost a dají přednost čemukoliv jinému. Jenže zatímco dříve šlo o synonymum luxusu a poznávací značku amerických filmů, v současnosti jde o praktický kus nábytku. Kromě líčení a česání může posloužit i jako provizorní pracovní stůl.

1) Rozměry toaletního stolku

Kromě šířky je nutné zvážit také výšku vašeho toaletního stolku. Standardní výška je 78 cm. Při sezení by měla být vzdálenost mezi posezením a deskou 20 cm. Jen tak se budete moct pohodlně posadit.

Podívejte se s námi na malou inspiraci:

2) Jak na výběr toaletního stolku?

To, jaký toaletní stolek si vyberete, závisí zejména na vašem vkusu a tom, jak jej budete využívat. Stolek by měl ladit se zbytkem interiéru. Pokud nejste zdatní v kombinování a zařizování, doporučujeme vám poohlédnout se po nábytkových sestavách, jejichž součástí bude právě i stolek. Díky tomu bude vaše ložnice ladit vždy a za všech okolností.

Pokud budete stolek kupovat zvlášť, vybírejte jej v barvách, které už ve vaší ložnici dominují. Ohled berte i na materiály, které už v ložnici jsou. Kovový toaletní stolek bude vypadat hezky v industriální ložnici, ale ne v ložnici plné dřeva ve stylu Provence. Zvolte si, zda bude stolek jednoduchý, nebo zdobený.

3) Z praktického hlediska

Pokud máte malou ložnici, vybírejte z menších toaletních stolků – počítejte však, že se vám do něj nevejde tolik věcí jako do většího. Kromě prostorových možností zvažte právě i množství věcí, které chcete do stolku uložit. Máte málo kosmetiky? Možná vám bude stačit odkládat ji přímo na stolek, případně postačí 1 či 2 šuplíky.

Jste milovníky líčení a kvalitní kosmetiky? Pak volte stolek se 3 či 4 zásuvkami. Některé kousky mají zásuvky uzpůsobené tak, aby se vám v nich produkty lépe organizovaly.

Pokud si vyberete stolek se zabudovaným zrcadlem, stolek by neměl být naproti oknu, jinak se v něm neuvidíte dobře. Občas je vhodnější koupit zrcadlo zvlášť.

4) Jaký materiál je vhodný?

Přestože můžete sehnat i kovový nebo ratanový toaletní stolek, častější volbou je dřevo nebo MDF. Přestože dřevěný stolek vyžaduje lepší péči, vydrží vám opravdu dlouho, navíc bude skvěle vypadat. K čištění používejte jen měkký hadřík a přípravek k tomu určený.

5) Jaké zrcadlo je ideální?

Zrcadlo může, ale nemusí být součástí toaletního stolku. Pokud není, můžete si jej postavit na stolek, případně pověsit na stěnu. Zajímavou volbou je také toaletní stolek se skrytým zrcadlem na pracovní desce či pod deskou. Mnohé toaletní stolky mají zrcadlo, s nímž je možné pohybovat – to vám zajistí maximální komfort při používání. Spousta stolků má v sobě zabudovaná také světla, díky nimž na sebe lépe uvidíte.

