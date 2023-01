Zdroj: Atrium

Rodinný dům je pro většinu lidí opravdu životní investicí. Než ji učiníme, měli bychom si podrobně projít nabídky dodavatelů rodinných domů. Na co se při jejich výběru zaměřit a na co si dát pozor?

1. Projektant a stavební firma

Pokud si vyberete projektanta svého rodinného domu, zajímejte se také o to, zda se zároveň zabývá také realizací rodinných domů. Čili zda vlastní také stavební společnost. Respektive jedná-li se pouze o projekční ateliér, zajímejte se, zda spolupracuje s ověřenou realizační společností. Ty bohužel na našem trhu stále nejsou automatismem a najít kvalitního dodavatele je pro laika nadlidský úkon.

Prakticky automatickou službou projekční/realizační firmy by také mělo být obstarání příslušných povolení souvisejících se stavbou rodinného domu, případně zajištění hypotečního úvěru.



2. Konečná cena

Jedním z klíčových faktorů při stavbě domu je pochopitelně jeho cena, jenže ne každá smlouva zaručuje, že avizovanou částku skutečně zaplatíme. Abychom se mohli spolehnout na to, že cena za dílo je skutečně finální, musí být ve smlouvě přesně uvedeno, co a za kolik bude realizováno. Čili musí být přesně vyspecifikována dodávka materiálů a služeb, výpis položek by měl být přesný a podrobný. Předmětem smlouvy je rovněž splátkový kalendář. Většinou se stavba domu platí postupně, část nákladů například při podpisu smlouvy, část při dokončení spodní stavby, vrchní stavby, předání, jde ale vždy o domluvu s konkrétní společností.



3. Termíny

Stejně jako cenu hlídejte ve smlouvě termíny. Nejen termín dokončení, ale i termín započetí prací. Problém může vznikat především v zimním období, na druhou stranu s tím je třeba počítat, protože nízké teploty neumožňují provádění některých prací (např. betonáž). Pokud realizační firma neprovádí celý dům, musí být také ve smlouvě řádně ošetřeno předání jednotlivých částí stavby, například spodní stavby.



4. Reference

Klíč k úspěchu? Reference. Ptejte se, kolik domů už firma vyprojektovala a realizovala a pokud možno se s majiteli některého z domů spojte. Vodítkem vám může být i internet, ale tady bychom byli opatrní na obě strany. Na jednu stranu může firma vychvalovat své produkty a v rámci marketingových kampaní chválit sama sebe, a to i skrytě, na druhou stranu stejně tak může realizační firmě škodit jiná společnost lživými komentáři. Čili buďte obezřetní v obou případech a nespoléhejte na anonymní svět internetu.



5. Vzorový dům

Ideální je, pokud dodavatelská společnost vlastní vzorový dům. Zde se na vlastní kůži přesvědčíte třeba o velikosti místností, ale hlavně o kvalitě provedení. Jistě, nelze očekávat, že by dodavatel odflákl svůj vzorový dům, ale na druhou stranu nemá moc prostoru na to, změnit při jeho stavbě technologii. Takže klepejte na stěny, podlahy, zkoumejte omítky, zaměřte se na detaily a pokud možno si přizvěte nezávislého odborníka, který vám pomůže s technologickými aspekty stavby. Pokud firma nemá vzorový dům, poproste její zástupce, ať vám sjednají návštěvu v některém z realizovaných domů, většina majitelů s tím nemívá problém.



6. Zkoumejte souvislosti

Zajímejte se o to, zda je společnost například členem nějaké profesní organizace, v Čechách je to například Asociace dodavatelů montovaných domů, na druhou stranu to, že společnost v takové organizaci není, zase automaticky neznamená, že by byla horší. Prostě jen například nepřistoupila na podmínky dané organizací. Nicméně ptejte se, proč tomu tak je.

Podívat se můžete i na hospodaření společnosti, účetní uzávěrku atd. V tomto ohledu mají výhodu společnosti s dlouhou tradicí, ale zase je třeba říci, že jen dlouhé působení na trhu automaticky nezaručuje korektnost a kvalitu. A jsme zpět u bodu číslo 4 – reference, reference, reference.



7. Záruky

Zajímejte se rovněž o to, jaké vám společnost poskytuje záruky. Na nosnou konstrukci bývají i v řádu desítek let. U majitelů referenčních staveb se ptejte na to, jak případné nedostatky firma odstraňovala. A nenechte se případnými reklamacemi odradit. I nejlepší firma nemusí mít zrovna štěstí na materiál, dělníka, počasí, sem tam i sebepečlivější společnosti nějaký ten detail „ujede“ pod rukama. Důležité je hlavně to, jak se s takovou situací firma vypořádala.



8. Klientské změny

To, že si vyberete typový dům, neznamená, že ho musíte do detailu přijmout. Šikovnost firem se pozná i podle toho, jak jsou schopné reagovat na požadavky na klientské změny. Posun příčky, změna sklonu střechy, jiný zdroj vytápění, garáž místo stání, zrcadlové otočení dispozice, tohle všechno by neměl být pro stavební firmu problém. Zároveň vás firma musí upozornit na to, kolik taková změna bude stát (projekčně i realizačně) a musí toto zohlednit ve smlouvě o dílo.

