Zdroj: Shutterstock

Minule jsme se podívali na to, co správný soustruh má mít z hlediska techniky. Jak se rozděluje, co se od něj očekává. Dnes se zkusíme na ně podívat podrobně a dát dohromady několik příkladů.

Nový, nebo starý?

Pro staré stroje mluví kromě ceny také to, že byly vyrobeny v době, kdy ještě neexistovala kategorie hobby, tudíž byly určené pro výrobu a podle toho náležitě dimenzované. Zejména u prvorepublikových výrobků, které se prodávají téměř za cenu šrotu, je fascinující jejich konstrukční jednoduchost, promyšlenost a zachovalá funkčnost. Jen po letech těžké práce jsou často ve vysokém stadiu opotřebení, snaha dát je dohromady a sehnat na ně pasující příslušenství se může stát noční můrou, která spolehlivě zkazí jakoukoliv zábavu. Nehledě na to, že řada z nich používá ještě palcový systém měr, jehož osvojení je pro běžného Středoevropana sice možné, ale chvíli to trvá. Na druhou stranu rozměry a robustnost starých soustruhů dovolují to, co současné malé poskytnout nedokážou – při stejné velikosti často nabízejí mnohem větší točný průměr, bez problému zvládají i hrubší práci s ocelí, úběr třísky a výkonnost je vyšší. Pokud má být první soustruh starý, je nejlepší vzít si k ruce někoho zkušeného, kdo ví, na co se při výběru zaměřit.

U nových strojů je výhodou záruka, široká nabídka standardizovaného a normovaného příslušenství a elektronické doplňky, takže v případě rozbití některé zásadní součásti lze bez problému sehnat náhradu. Často zmiňovanou nevýhodou v kategorii mini či hobby je ovšem nutnost stroj doladit: čínská masová produkce (evropská v této kategorii už dávno neexistuje) není zrovna proslulá přesností výroby, takže se nějaký čas stráví seřizováním a odstraňováním zbytečných nedostatků. Na obyčejnou práci okolo domu a zahrady v rozmezí obvyklých „zemědělských“ vůlí a tolerancí však bohatě stačí i verze bez dodatečných úprav přímo z obchodu.

Příslušenství pro soustružení

Dutinkové soustruhy Autor: Gurtool

Dutinové struhy českého výrobce Adama Floriana jsou asi nejlepší, jaké v současné době trh nabízí pro výrobu misek, nádob, ale i pro další techniky. Florian, známý v dřevosoustružnických kruzích pod přezdívkou Gurt, je uznávaným mistrem oboru a kvůli nedostatku vhodného nářadí začal před časem s vlastní výrobou. Cena od 520 Kč.

www.gurtool.cz

Úchylkoměr Autor: Kovonástroje

-

-

-

-

-

-

Bez setinového číselníkového indikátoru neboli úchylkoměru či hodinek se při soustružení kovu nedá obejít. Mezi základní měřicí příslušenství patří také posuvné měřítko.

www.kovonastroje.cz

Bruska Autor: Mountfield



Dvoukotoučová bruska Patriot SB0250 je osazena dvěma kotouči o průměru 150 mm, práci ulehčí a zpřesní integrované světlo, jež nasvítí pracovní plochu, a lupa vsazená do jedné z krytek. Cena 1 899 Kč.

www.mountfield.cz

Online škola

Internet je bezednou studnicí informací. Na české scéně doporučujeme zejména studium následujících internetových stránek. Na www.tumlikovo.cz najdete různé tipy a návody z praxe a také bohatou knihovnu. Diskusní fórum na stránkách forum.strojirenstvi.cz slouží debatám nejrůznějších profesionálů, ale i amatérských obráběčů. Základní informace o soustružení dřeva obsahují stránky soustruzeni.grafikajinak.cz nebo www.domaci-soustruzeni.cz. Na Facebooku je pak velmi aktivní skupina Soustružíme dřevo sdružující většinu příznivců tohoto řemesla v Česku i na Slovensku.

Příklady strojů na ocel, plasty, barevné kovy i dřevo

Soustruh Proma SM-300E Autor: Proma

Soustruh Proma SM-300E je jedním z mnoha klonů celosvětově úspěšného modelu Sieg C3. Ten je podobnou modelářskou legendou jako náš TOS MN80. Točná délka 300 mm je standard, zajímavý je maximální průměr obrobku 180 mm a průchod vřetenem 20 mm pro tyčový materiál a především nabídka příslušenství. Cena od 19 990 Kč.

www.promacz.cz

Soustruh Einhell TC-WW 1000/1 Autor: Einhell



Soustruh na dřevo Einhell TC-WW 1000/1 a jemu podobné patří do začátečnické kategorie. Maximální točná délka 1 m a točný průměr 28 cm umožňují sice obrábět i větší výrobky, ale vzhledem ke konstrukci stroje se doporučuje určitá opatrnost při práci. Na seznámení se s řemeslem stačí. Cena 3 899 Kč.

www.obi.cz

Soustruh Record Power DML250 Autor: Record



Soustruh Record Power DML250 umožňuje pomocí prodloužení lože dostat se až na točnou délku jednoho metru. Kompaktní litinová konstrukce dovoluje i náročnější práce. Díky přípojce na 230 V je ideální pro menší domácí dílnu. Standardní normované upnutí vřetene M33 x 3,5 mm nabízí využití nejrůznějšího příslušenství, jako jsou lícní desky, různé druhy univerzálních hlav, sklíčidel atd. Cena 7 734 Kč.

www.recordpower.cz

Soustruh Bernardo Hobby 300 VD Autor: Bernardo



Bernardo Hobby 300 VD má standardní točné rozměry, nabízí však digitální odměřování příčného a podélného posuvu a také rychloupínací nožovou hlavu se čtyřmi výměnnými kazetovými držáky umožňujícími přesné ustavení špičky nože do osy obrábění. Cena 29 243 Kč. www.boukal.cz



Tento článek jste mohli nalézt v časopisu Dům&Zahrada 2/22