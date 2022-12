Zdroj: Shutterstock

Měděné nádobí je tím nejluxusnějším a ve většině aspektů i tím nejlepším, co můžete doma v kuchyni mít. Je sice vysokou investicí do začátku a zahrnuje pečlivou údržbu, ale šetří energii tak, jako žádné jiné nádobí. Zajistí vám nižší spotřebu elektřiny či plynu, a to až o 40 % ve srovnání se starým smaltovaným nádobím. Ve srovnání s kvalitním nerezovým nádobím už samozřejmě nebude rozdíl tak závratný.

Měď je v kuchyni tím nejušlechtilejším kovem - skvěle vypadá a nejlépe vede teplo. Není ale vhodná pro přímý styk s potravinami, a proto se vnitřní povrch vyrábí z nerezu, cínu, nebo je vybaven nepřilnavým nástřikem.

Jak se snadno čistí měděné nádobí:

V případě nepřilnavých povrchů, ať už na bázi látek podobných teflonu, nebo syntetických pryskyřic, získáte mimořádně efektivního pomocníka pro úsporné vaření, pečení a smažení. Počítat můžete i s minimální spotřebou tuku a energie.

U nerezových vnitřních povrchů zase dostanete nádobí, které bude mít větší životnost a bude umožňovat rozpálení na vyšší teplotu bez rizika poškození nepřilnavé vrstvy. Na smažení bez tuku ale budete muset zapomenout.

U hodně značek také najdete v měděném nádobí skrytý hliníkový korpus, jehož jádro pomáhá lépe akumulovat teplo, protože měď je v akumulaci tepla špatná. Zajímavé potom je, že měděnou vrstvu naopak najdete v jádru některých luxusních nerezových typů nádobí jako vodivou vložku.

Výhody měděného nádobí

Měď je po zlatě další nejhezčí kov. Koneckonců na východě oblíbené červené zlato se vyrábí právě přidáváním mědi. Kromě toho je to nejlepší vodič tepla ze všech kovů používaných v gastronomii. Výborná vodivost znamená rychlou odezvu na změnu výkonu vařiče, což je u nádobí prakticky tou nejdůležitější vlastností, pokud chcete vařit na špičkové úrovni. Ale pozor, měděné nádobí nesnese větší teplotu než 250 stupňů Celsia. Týká se to především nádobí s pocínovaným vnitřkem. Je také mimořádně důležité nenechávat prázdné nádobí na rozpálené plotně.

Nevýhody měděného nádobí

Měď je drahá. Nejen jako samotný kov, ale i v rámci procesu výroby nádobí, kdy se kombinuje s hliníkovým jádrem a dalším materiálem pro vnitřní povrch. Měď samotná je také velmi náchylná k chemickým reakcím, a to se vzduchem, vodou i s potravinami. Pro mytí měděného nádobí se hodí pouze speciální přípravky a nelze ho mýt v myčce. Čistit a leštit budete i v případě, kdy nádobí nebudete používat.

